Δείτε πως κατέληξε γνωστός πατρινός που θέλησε να κάνει μια βόλτα στον ποδηλατόδρομο της Πάτρας - ΒΙΝΤΕΟ

Στον ποδηλατόδρομο της Πάτρας, ιδιαίτερα στο σημείο της οδού Νόρμαν όπου η είσοδος που οδηγεί στον αστικό ιστό της πόλης περνά πάνω από τις γραμμές του προαστιακού, τα ατυχήματα είναι συχνά.

Γνωστός επιχειρηματίας της πόλης είναι το πιο πρόσφατο θύμα του ποδηλατόδρομου στο ύψος της οδού Νόρμαν όπου η είσοδος γίνεται πάνω από τις ράγες του προαστιακού της Πάτρας. Ο κ. Παναγιώτης Αγγελετόπουλος περιγράφει την περιπέτεια που έζησε όταν θέλησε όπως και άλλες φορές στο παρελθόν να κάνει μια βόλτα με το ποδήλατό του στον πεζόδρομο. Στο ύψος της οδού Νόρμαν όμως η βόλτα έγινε περιπέτεια και μάλιστα ιδιαίτερα επίπονη, αφού η ρόδα του ποδηλάτου του βρέθηκε παράλληλα με τις ράγες του προαστιακού, το ποδήλατο εξετράπη και ο ίδιος κατέληξε με σφοδρότητα στο οδόστρωμα.

Ο κ. Αγγελετόπουλος χρειάστηκε να μεταφερθεί ακόμη και με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες καθώς αιμορραγούσε ακατάσχετα ειδικά από τη μύτη του, που είχε σπάσει. Ο ίδιος κοινοποιεί την περιπέτειά του, επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του και όπως λέει, στόχος του είναι να προστατευθούν άλλοι ποδηλάτες και μοτοσικλετιστές.