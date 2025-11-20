Δείτε πως κατέληξε γνωστός πατρινός που θέλησε να κάνει μια βόλτα στον ποδηλατόδρομο της Πάτρας - ΒΙΝΤΕΟ

Πυκνά συχνά τα περιστατικά πτώσεων στην είσοδο του ποδηλατόδρομου, στον αστικό ιστό της Πάτρας
Στον ποδηλατόδρομο της Πάτρας, ιδιαίτερα στο σημείο της οδού Νόρμαν όπου η είσοδος που οδηγεί στον αστικό ιστό της πόλης περνά πάνω από τις γραμμές του προαστιακού, τα ατυχήματα είναι συχνά.
Γνωστός επιχειρηματίας της πόλης είναι το πιο πρόσφατο θύμα του ποδηλατόδρομου στο ύψος της οδού Νόρμαν όπου η είσοδος γίνεται πάνω από τις ράγες του προαστιακού της Πάτρας. Ο κ. Παναγιώτης Αγγελετόπουλος περιγράφει την περιπέτεια που έζησε όταν θέλησε όπως και άλλες φορές στο παρελθόν να κάνει μια βόλτα με το ποδήλατό του στον πεζόδρομο. Στο ύψος της οδού Νόρμαν όμως η βόλτα έγινε περιπέτεια και μάλιστα ιδιαίτερα επίπονη, αφού η ρόδα του ποδηλάτου του βρέθηκε παράλληλα με τις ράγες του προαστιακού, το ποδήλατο εξετράπη και ο ίδιος κατέληξε με σφοδρότητα στο οδόστρωμα.
Ο κ. Αγγελετόπουλος χρειάστηκε να μεταφερθεί ακόμη και με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες καθώς αιμορραγούσε ακατάσχετα ειδικά από τη μύτη του, που είχε σπάσει. Ο ίδιος κοινοποιεί την περιπέτειά του, επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του και όπως λέει, στόχος του είναι να προστατευθούν άλλοι ποδηλάτες και μοτοσικλετιστές.
Ατυχήματα στον ποδηλατόδρομο: Τι του είπαν οι γιατροί του Ρίου
Τα περιστατικά τραυματισμών ακόμη και σοβαρών από πτώσεις στην είσοδο του ποδηλατόδρομου στο ύψος της Νόρμαν είναι σχεδόν καθημερινά. Οι πτώσεις τόσο μοτοσυκλετιστών όσο και ποδηλατών πολλές, με πολλούς από αυτούς να καταλήγουν με κατάγματα σε χέρια πόδια ακόμη και οδοντοστοιχίες.
Στο σημείο κάτι πρέπει να γίνει πριν τραυματιστούν και άλλοι ποδηλάτες ή μοτοσικλετιστές.
