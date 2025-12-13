Δώρο Χριστουγέννων 2025: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές- Πως να το υπολογίσετε

Αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων για το 2025, αφού μέσα στην ερχόμενη βδομάδα οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα δουν στους λογαριασμούς τους τα ποσά.

Φέτος, η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων θα γίνει υποχρεωτικά νωρίτερα. Με βάση τη νομοθεσία, η τελευταία ημέρα πληρωμής είναι η 21η Δεκεμβρίου, όμως φέτος πέφτει Κυριακή, και γι αυτό το λόγο οι εργοδότες οφείλουν να έχουν ήδη ολοκληρώσει την καταβολή του δώρου στους εργαζόμενους μέχρι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να μην θεωρηθεί εκπρόθεσμη.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε αορίστου είτε ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Πως υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων

Για τον υπολογισμό του ποσού των δώρων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Έτσι, οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη αυτή τη χρονική περίοδο κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το δώρο που είναι ίσο με 1 μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Όσοι όμως από τους παραπάνω μισθωτούς, που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα (από 1/5 έως και 31/12), δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Σε αυτή τη περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια -ανάλογα με το πώς αμείβονται- για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Η βάση για τον υπολογισμό του δώρου αποτελούν οι αποδοχές που καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει νωρίτερα, υπολογίζονται οι αποδοχές της ημέρας λύσης.

Υπολογίστε το Δώρο Χριστουγέννων online στην εφαρμογή του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ και στον σύνδεσμο: http://kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php