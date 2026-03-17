Ταυτόχρονες ισραηλινές επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Βομβαρδισμοί σε Ιράκ και Λίβανο

Χτυπήθηκε τάνκερ στα ΗΑΕ

Ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς σημειώθηκαν επιθέσεις με drones και ρουκέτες στο Ιράκ, με εκρήξεις κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη και πλήγματα στην περιοχή με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να σκοτωθούν. Βομβαρδισμοί καταγράφηκαν και σε τρεις συνοικίες της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Την ίδια στιγμή, έγινε γνωστό πως περίπου 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Στην Ευρώπη, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αποφάσισαν ότι η αποστολή «ASPIDES» δεν θα μετακινηθεί προς το παρόν στα Στενά του Ορμούζ και ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις απειλές.

Ταυτόχρονες ισραηλινές επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «εκτεταμένα» πλήγματα εναντίον στόχων τόσο στην Τεχεράνη όσο και στη Βηρυτό. Στην ιρανική πρωτεύουσα, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι πλήττουν «υποδομές του τρομοκρατικού καθεστώτος», ενώ στη Βηρυτό πραγματοποιούν επιθέσεις σε στόχους της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με τις IDF, οι ταυτόχρονες επιθέσεις σημειώνονται μετά από σειρά συντονισμένων επιθέσεων που εξαπέλυσαν το Ιράν και η Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, τις οποίες, όπως υποστηρίζουν, είχαν οργανώσει από κοινού.

Εκρήξεις σε Ντουμπάι και Ντόχα Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς το πρωί στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, τη 18η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μεταδίδουν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανέφερε ότι αναχαιτίστηκε πύραυλος. Στο Ντουμπάι η έκρηξη ακολούθησε ειδοποίηση που εστάλη σε κινητά κατοίκων να αναζητήσουν καταφύγιο «αμέσως», λόγω «απειλής» πληγμάτων με «πυραύλους». Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανέφερε πως ξέσπασε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη εξαιτίας της πτώσης θραυσμάτων μετά την αναχαίτιση πυραύλου, προσθέτοντας πως δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, σύμφωνα με το Ρόιτερς.

Τα 100 δολάρια πλησιάζει και πάλι το πετρέλαιο Οι τιμές του πετρελαίου ξαναπήραν την ανηφόρα στις ασιατικές αγορές νωρίς το πρωί, με την πορεία τους εμφανώς επηρασμένη από τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διατάραξη της προσφοράς, παρά την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων από χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ). Περί τις 04:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς West Texas Intermediate (WTI) σημείωνε άνοδο 2,71% στα 96,03 δολάρια, ενώ είχε κλείσει με πτώση 5,28% την προηγουμένη. Αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατέγραφε άνοδο 2,78% στα 103 δολάρια, ενώ είχε κλείσει με πτώση 2,84% χθες.

Χτυπήθηκε δεξαμενόπλοιο στα ΗΑΕ Βλήμα άγνωστου τύπου έπληξε δεξαμενόπλοιο αγκυροβολημένο κάπου 23 ναυτικά μίλια (42 χιλιόμετρα και πλέον) από τη Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, προκαλώντας «περιορισμένες» ζημιές και χωρίς να τραυματιστεί κανένα από τα μέλη του πληρώματος, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις. Κατά την ίδια πηγή, δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση.