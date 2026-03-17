Πάτρα: Οι πολίτες που απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη

Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά
Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 61/2026 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκαν οι κατηγορίες των ευπαθών ομάδων, που εμπίπτουν στην ευνοϊκή ρύθμιση του Δήμου Πατρέων, ως προς τη μείωση ή την απαλλαγή τους από τα ανταποδοτικά τέλη, στην κύρια κατοικία τους εντός των διοικητικών μας ορίων.
Οι αιτήσεις απαλλαγών δημοτικών τελών θα γίνονται δεκτές από 17/3/2026 έως 30/4/2026
Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων: www.e-patras.gr , στην διαδρομή Αιτήματα (είσοδος με τους προσωπικούς κωδικούς τους TAXISNET).
Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά τους σε έντυπη μορφή, στο πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων, Μαιζώνος 19 – Παλαιό Αρσάκειο στο ισόγειο του κτηρίου Α. Σε αυτήν την περίπτωση έντυπο αίτησης θα παίρνουν από το Πρωτόκολλο
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση.
Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος στο όνομά του–της αιτούντος.
Το Ε1 της τελευταίας υποβαλλόμενης δήλωσης του αιτούντος και στην περίπτωση συζύγων το Ε1 και των δυο συζύγων, εφόσον κάνουν ξεχωριστά φορολογική δήλωση.
Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα του αιτούντος και στην περίπτωση συζύγων που κάνουν ξεχωριστά φορολογική δήλωση τα εκκαθαριστικά και των δυο συζύγων.
Συμφωνητικό Μίσθωσης για όποιον ενοικιάζει την κατοικία του
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Άποροι
Πλήρης απαλλαγή
Απόφαση πρόνοιας για δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστου
2. Πολύτεκνοι (εισόδημα έως 30.000€)
Πλήρης απαλλαγή
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαιώσεις σπουδών/στρατού
3. Πολύτεκνοι (30.001€ – 40.000€)
50% απαλλαγή
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαιώσεις σπουδών/στρατού
4. Τρίτεκνοι (έως 25.000€)
Πλήρης απαλλαγή
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαιώσεις σπουδών/στρατού
5. Τρίτεκνοι (25.001€ – 30.000€)
50% απαλλαγή
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαιώσεις σπουδών/στρατού
6. Χήρος/Χήρα με τέκνα (έως 20.000€)
Πλήρης απαλλαγή
Εκκαθαριστικά τέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, υπεύθυνη δήλωση μη νέου γάμου, βεβαιώσεις σπουδών/στρατού
7. Μονογονεϊκές οικογένειες εκτός γάμου (έως 20.000€)
Πλήρης απαλλαγή
Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, υπεύθυνη δήλωση, βεβαιώσεις σπουδών/στρατού
8. Μακροχρόνια άνεργοι (>1 έτος, έως 7.000€)
50% απαλλαγή
Βεβαίωση ΟΑΕΔ, Ε9, βεβαίωση μη υποβολής δήλωσης (αν απαιτείται)
9. Μακροχρόνια άνεργα ζευγάρια (>1 έτος, έως 10.000€)
Πλήρης απαλλαγή
Βεβαιώσεις ΟΑΕΔ, Ε9, βεβαίωση μη υποβολής δήλωσης (αν απαιτείται)
10. Δικαιούχοι ΚΕΑ
50% απαλλαγή
Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ, Ε9
11. Άτομα με αναπηρία ≥67% (έως 30.000€)
Πλήρης απαλλαγή
Πιστοποιητικό αναπηρίας ή κάρτα αναπηρίας
Άτομα με αναπηρία ≥67% (30.001€ – 40.000€)
50% απαλλαγή
Όπως παραπάνω + εισοδηματικά στοιχεία
12. Γονέας με αποκλειστική επιμέλεια (έως 20.000€)
Πλήρης απαλλαγή
Δικαστική απόφαση, βεβαιώσεις σπουδών/στρατού
13. Πυρόπληκτοι (12/08/2025)
Πλήρης απαλλαγή
Δεν απαιτείται αίτηση – στοιχεία από Δήμο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr