Πάτρα: Οι πολίτες που απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη

Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 61/2026 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκαν οι κατηγορίες των ευπαθών ομάδων, που εμπίπτουν στην ευνοϊκή ρύθμιση του Δήμου Πατρέων, ως προς τη μείωση ή την απαλλαγή τους από τα ανταποδοτικά τέλη, στην κύρια κατοικία τους εντός των διοικητικών μας ορίων.

Οι αιτήσεις απαλλαγών δημοτικών τελών θα γίνονται δεκτές από 17/3/2026 έως 30/4/2026

Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων: www.e-patras.gr , στην διαδρομή Αιτήματα (είσοδος με τους προσωπικούς κωδικούς τους TAXISNET).

Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά τους σε έντυπη μορφή, στο πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων, Μαιζώνος 19 – Παλαιό Αρσάκειο στο ισόγειο του κτηρίου Α. Σε αυτήν την περίπτωση έντυπο αίτησης θα παίρνουν από το Πρωτόκολλο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ



Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση.

Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος στο όνομά του–της αιτούντος.

Το Ε1 της τελευταίας υποβαλλόμενης δήλωσης του αιτούντος και στην περίπτωση συζύγων το Ε1 και των δυο συζύγων, εφόσον κάνουν ξεχωριστά φορολογική δήλωση.

Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα του αιτούντος και στην περίπτωση συζύγων που κάνουν ξεχωριστά φορολογική δήλωση τα εκκαθαριστικά και των δυο συζύγων.

Συμφωνητικό Μίσθωσης για όποιον ενοικιάζει την κατοικία του