Συνεχίζεται το ράλι τιμών στα τρόφιμα: Πρωταθλητές με αυξήσεις έως 93%, ψάρια και θαλασσινά

Ισχυρές ανατιμήσεις σε μια σειρά βασικών τροφίμων δείχνουν τα δελτία από την Κεντρική Αγορά Αθηνών, από τα τέλη Οκτωβρίου έως τις αρχές Δεκεμβρίου, και αναμένεται να συνεχιστούν όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα όπου οι τιμές παραδοσιακά «τσιμπάνε» σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Σύμφωνα με το newsit.gr πέρα από το μοσχαρίσιο κρέας, όπου τα ρεκόρ σπάνε το ένα μετά το άλλο, καταγράφονται μεγάλες ανατιμήσεις σε συγκεκριμένα τρόφιμα έως σχεδόν 93% μέσα σε περίπου ενάμιση μήνα, παρά το γεγονός ότι ο μέσος όρος όλων των κωδικών δίνει περίπου την εικόνα σταθερότητας στις τιμές.

Στα ψάρια και τα θαλασσινά καταγράφονται οι πιο έντονες μεταβολές. Το σκαθάρι ελληνικής αλιείας ανεβαίνει από περίπου 13,90 ευρώ στα τέλη Οκτωβρίου σε 26,80 ευρώ το κιλό την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου, σημειώνοντας άνοδο 92,8%. Το γοφάρι ακολουθεί με αύξηση περίπου 80,3%, καθώς η τιμή του κινείται από τα 9,90 στα 17,85 ευρώ το κιλό. Σημαντική είναι και η άνοδος της τσιπούρας πελαγίσιας, που από τα 19,90 φθάνει στα 33 ευρώ το κιλό, δηλαδή αύξηση της τάξης του 65,8%. Στην ίδια κατηγορία, το τσαούσι ανεβαίνει από 19,90 σε 26,90 ευρώ (+35,2%), ενώ το θράψαλο από 6,90 σε 8,80 ευρώ το κιλό (+27,5%).

Ιδιαίτερα αυξημένες εμφανίζονται και οι τιμές σε φρούτα και λαχανικά. Τα ρόδια, τα οποία σύμφωνα με το έθιμο σπάμε την Πρωτοχρονιά, από περίπου 2,20 ευρώ το κιλό στις αρχές της περιόδου, διαμορφώνονται πλέον γύρω στα 3,90 ευρώ, με συνολική μεταβολή 77,3%. Τα αχλάδια Τυρνάβου ανεβαίνουν από 2,70 σε 3,90 ευρώ το κιλό (+44,4%), ενώ τα κυδώνια από 1,90 σε 2,70 ευρώ (+42,1%).

Στα κηπευτικά, τα αγγουράκια Κρήτης αυξάνονται από 1,48 σε 1,95 ευρώ το κιλό (+31,8%) και τα αγγουράκια Κνωσού από 1,70 σε 2,20 ευρώ (+29,4%). Διψήφιες – και μάλιστα πάνω από 25% – είναι οι ανατιμήσεις σε μελιτζάνες Τσακώνικες Λακωνίας και μελιτζάνες φλάσκες Κρήτης, που από 2,25 ευρώ φτάνουν στα 2,85 ευρώ το κιλό (+26,7%), αλλά και στα αγγούρια Κρήτης, τα οποία από 0,75 διαμορφώνονται στα 0,95 ευρώ το κιλό (+26,7%).

Στα είδη άρτου, οι αυξήσεις μπορεί να μην φτάνουν τα επίπεδα των ψαριών, αλλά αφορούν προϊόντα που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι του νοικοκυριού. Το χωριάτικο ψωμί με προζύμι και ελαιόλαδο, στο κιλό, ανεβαίνει από 3,70 σε 5 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 35,1%. Το μαύρο ψωμί με ξινό προζύμι αυξάνεται από 4 σε 5 ευρώ το κιλό, δηλαδή κατά 25%. Ωστόσο, σε μελομακάρονα και κουραμπιέδες, προς το παρόν οι τιμές παραμένουν σταθερές περί τα 17 ευρώ το κιλό, αν και όσο πλησιάζουμε προς τις γιορτές των Χριστουγέννων αναμένεται να «σκαρφαλώσουν» πολύ υψηλότερα.

Αυξήσεις και στο ράφι του σούπερ μάρκετ

Την ίδια στιγμή, η μηνιαία έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ δείχνει ότι και ο πληθωρισμός στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων κινείται ανοδικά, έστω και σε πιο ήπιο βαθμό.

Ο δείκτης τιμών στα σούπερ μάρκετ διαμορφώνεται στο 1,75% τον Νοέμβριο του 2025 σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024, ενώ σε σύγκριση με τον Οκτώβριο παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος (με μεταβολή περίπου -0,05%), με το κυλιόμενο δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2024 – Νοεμβρίου 2025 να καταγράφει αύξηση 1,06%, όπως προκύπτει από τη μηνιαία έρευνα του ΙΕΛΚΑ.

Στην ίδια έρευνα, όπως αναφέρεται ρητά, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών εντοπίζονται στα είδη πρωινού και ροφήματα, στα φρέσκα κρέατα και στα μπισκότα, σοκολάτες και ζαχαρώδη, ενώ μειώσεις εμφανίζουν τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα απορρυπαντικά και τα τρόφιμα παντοπωλείου.

Συνολικά, η εικόνα που προκύπτει δείχνει ότι η ακρίβεια στα τρόφιμα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένους κωδικούς, αλλά εκτείνεται σε διαφορετικές κατηγορίες, από τα ψάρια και τα εποχικά φρούτα μέχρι τα βασικά αρτοσκευάσματα, με σημαντικές όμως διαφοροποιήσεις ανάμεσα στο ράφι του σούπερ μάρκετ και την παραδοσιακή αγορά.