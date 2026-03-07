Meteo: Ο χειμώνας 2025 - 2026 στους θερμότερους των τελευταίων δεκαετιών, σύμφωνα με το meteo

Ο χειμώνας του 2025–2026 ήταν ο δεύτερος θερμότερος στα χρονικά των καταγραφών για την Ελλάδα (τουλάχιστον από το 1960). Ο θερμότερος χειμώνας παραμένει ο χειμώνας 2023–2024.

Ο χειμώνας του 2025–2026 (Δεκέμβριος 2025, Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2026) στην Ελλάδα χαρακτηρίστηκε από πολύ ήπιες θερμοκρασίες και μεγάλα διαστήματα με θετικές αποκλίσεις από τις κλιματικές τιμές. Παράλληλα, καταγράφηκαν μόνο λίγες και σύντομες περίοδοι κρύου, κατά τις οποίες η θερμοκρασία κυμάνθηκε κάτω από τη μέση τιμή για μερικές ημέρες, κυρίως στις αρχές έως τα μέσα Ιανουαρίου 2026.

Στη εικόνα του meteo που ακολουθεί παρουσιάζεται η μέση θερμοκρασία για τη χειμερινή περίοδο στην Ελλάδα από το 1960 έως το 2026.