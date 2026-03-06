Back to Top
Πάτρα: Το πάτσγουορκ της Κανακάρη- Κάθε μέρα και μια τρύπα- Και στη θέση της ένας κώνος

Στη μέση της Κανακάρη τοποθετήθηκε κώνος εξαιτίας της καθίζησης

Υποχώρησε σε ένα ακόμη σημείο του  ο δρόμος στην Κανακάρη στο ύψος της Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα. Στη μέση της οδού Κανακάρη το οδόστρωμα φαίνεται να έχει υποστεί καθίζηση γι΄αυτό και στη θέση του (στη μέση του δρόμου), έχει τοποθετηθεί κώνος.

 Aυτό δεν είναι το μοναδικό σημείο στην Κανακάρη όπου παρατηρείται υποχώρηση.

Η συγκεκριμένη οδός, που αποτελεί βασικό άξονα στο κέντρο της Πάτρας, συγκεντρώνει σοβαρά προβλήματα, με εμφανείς καθιζήσεις και σημεία όπου η άσφαλτος έχει υποστεί σημαντική φθορά

