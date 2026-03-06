Πάτρα: Το πάτσγουορκ της Κανακάρη- Κάθε μέρα και μια τρύπα- Και στη θέση της ένας κώνος

Στη μέση της Κανακάρη τοποθετήθηκε κώνος εξαιτίας της καθίζησης
Υποχώρησε σε ένα ακόμη σημείο του ο δρόμος στην Κανακάρη στο ύψος της Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα. Στη μέση της οδού Κανακάρη το οδόστρωμα φαίνεται να έχει υποστεί καθίζηση γι΄αυτό και στη θέση του (στη μέση του δρόμου), έχει τοποθετηθεί κώνος.
Aυτό δεν είναι το μοναδικό σημείο στην Κανακάρη όπου παρατηρείται υποχώρηση.
Η συγκεκριμένη οδός, που αποτελεί βασικό άξονα στο κέντρο της Πάτρας, συγκεντρώνει σοβαρά προβλήματα, με εμφανείς καθιζήσεις και σημεία όπου η άσφαλτος έχει υποστεί σημαντική φθορά
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr