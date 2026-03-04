Πάτρα: Ο πονοκέφαλος της «διαλυμένης» Κανακάρη και ο παλιός αγωγός- Τι λέει ο Δήμος

Προβληματισμός καταγράφεται για την κατάσταση της οδού Κανακάρη, σε μια περίοδο κατά την οποία δρομολογείται η αντιδρόμησή της, στο πλαίσιο των ευρύτερων κυκλοφοριακών αλλαγών, στο κέντρο της Πάτρας που αναμένονται το καλοκαίρι.

Η συγκεκριμένη οδός, που αποτελεί βασικό άξονα στο κέντρο της Πάτρας, συγκεντρώνει σοβαρά προβλήματα, με εμφανείς καθιζήσεις και σημεία όπου η άσφαλτος έχει υποστεί σημαντική φθορά. Η εικόνα αυτή έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία αναμένονται κυκλοφοριακές αλλαγές, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια και την ομαλή ροή της κίνησης.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Έργων και Υποδομών, Παναγιώτη Μελά το ζήτημα βρίσκεται ήδη σε προτεραιότητα, με τις υπηρεσίες να εξετάζουν τις αναγκαίες παρεμβάσεις, οι οποίες, όπως επισημαίνεται, δεν περιορίζονται σε απλή ασφαλτόστρωση αλλά συνδέονται με την κατάσταση του παλαιού αγωγού, ύδρευσης-αποχέτευσης, που διέρχεται κάτω από το οδόστρωμα.

«Το θέμα της Κανακάρη είναι υπό τον έλεγχο των υπηρεσιών και προγραμματίζουμε την παρέμβαση που θα κάνουμε. Δεν είναι μια απλή παρέμβαση, γιατί ο αγωγός που περνάει από εκεί, είναι και αυτός αιωνόβιος και θα απαιτηθεί ολική αλλαγή. Εξετάζουμε και το χρονικό διάστημα, που θα ξεκινήσουν οι εργασίες και ήδη προχωράει η διαδικασία μελέτης. Η Κανακάρη δεν είναι στα αζήτητα, είναι ένα θέμα που το έχουμε σε ημερήσια διάταξη. Το έργο του αγωγού, θα «τρέξει», φυσικά, πριν την αντιδρόμηση. Η Κανακάρη είναι ένας κεντρικός δρόμος και σε συνδυασμό με τις αναπλάσεις που γίνονται στο κέντρο, το έργο θα ξεκινήσει με ζητούμενο, ώστε να μην κλείσουμε κυκλοφοριακά όλη την πόλη», επισημαίνει στο thebest.gr ο Παναγιώτης Μελάς.