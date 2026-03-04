Φ. Ζαΐμης: «Πιστεύουμε στην αξία του εθελοντισμού και στηρίζουμε τις δράσεις τους»

Η αξία του εθελοντισμού των νέων και η ανάγκη ενίσχυσής του προς όφελος της κοινωνίας ως μοχλός προσωπικής εξέλιξης, επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ενασχόλησης με τα κοινά ήταν το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της 6ης Διαπεριφερειακής Συνάντησης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου YESVolunteer (Fostering youth volunteering for personal and professional growth in a more social Europe), η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το διήμερο 3–4 Μαρτίου 2026 στην Πάτρα.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Πάτρα, υπό την προεδρεία του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίωνα Ζαΐμη. Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι εταίροι αντάλλαξαν εμπειρίες και καλές πρακτικές, εστιάζοντας στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα, στην ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής παιδείας και στη δημιουργία βιώσιμων δομών που διευκολύνουν την ουσιαστική συμμετοχή τους στα κοινά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον ρόλο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η παρουσία της Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού του Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελένης Αλμπάνη, καθώς και εθελοντών φοιτητών, ανέδειξαν τη στρατηγική επιλογή του Ιδρύματος να ενσωματώνει τον εθελοντισμό στην πανεπιστημιακή ζωή.

Παράλληλα, τονίστηκε η σημασία της συνεργασίας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τη συμβολή του Προϊσταμένου Νίκου Θωμόπουλου. Η διασύνδεση του έργου με τα περιφερειακά εργαλεία πολιτικής και χρηματοδότησης ενισχύει τη βιωσιμότητα των παρεμβάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Φωκίων Ζαΐμης υπογράμμισε πως: «Στη Δυτική Ελλάδα, ο εθελοντισμός δεν είναι μια αφηρημένη έννοια αποτελεί βαθιά ριζωμένη κοινωνική πρακτική. Από πολιτιστικούς συλλόγους και πρωτοβουλίες νέων έως δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης και περιβαλλοντικές ομάδες, οι πολίτες συμβάλλουν ενεργά στο κοινό καλό. Ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης — είτε πρόκειται για φυσικές καταστροφές, υγειονομικές έκτακτες ανάγκες είτε για κοινωνικές προκλήσεις — οι εθελοντές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Η Πολιτική Προστασία είναι ένας τομέας όπου η αξία του εθελοντισμού καθίσταται ιδιαίτερα εμφανής”.

Το έργο YESVolunteer εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη στρατηγική κατεύθυνση. Μέσα από την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε διαπεριφερειακό επίπεδο, βελτιώνουμε τα εργαλεία πολιτικής μας, αναβαθμίζουμε τα μοντέλα διακυβέρνησης και ενισχύουμε το οικοσύστημα που υποστηρίζει τον εθελοντισμό. Δεν υλοποιούμε απλώς ένα έργο· οικοδομούμε βιώσιμες δομές που ενδυναμώνουν τους πολίτες να συμμετέχουν υπεύθυνα και αποτελεσματικά στη δημόσια ζωή, ενισχύοντας τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους για το μέλλον».

Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησαν τα μέλη της ομάδας εργασίας του έργου Κωνσταντίνα Λάνταβου και Ειρήνη Καφούσια. Παρόντες στη συνάντηση ήταν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Σωματείου Εθελοντών Πυροσβεστών Νομού Αχαΐας (ΣΕΠΥΝΑ) Ιωάννης Σαλίκης, η κα Τάνια Κανελλοπούλου, Πρόεδρος του πατραϊκού τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στον Τομέα Υγείας Παπανάγνος Ραφαήλ, το μέλος της Εθελοντικής Ομάδας 4Χ4 Πάτρας Μάρκος Καπετανάκης, ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΔΙΠ Δυτικής Αχαΐας και Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης Γεράσιμος Παναγόπουλος, το ιδρυτικό μέλος της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας «Αχαιός» Γεώργιος Γκούμας, καθώς και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Ορειβατών Πάτρας «ΩΛΕΝΟΣ» Τάσος Μπούσιας και η Γραμματέας Ηλιάννα Σάρρα καθώς και εθελοντικοί φορείς από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επίσκεψη των εταίρων στο Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών (ΚΕΔΜΟΠ) του Πανεπιστήμιο Πατρών, γνωστό ως «Χάρισε Ζωή». Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το πρότυπο μοντέλο οργάνωσης και κινητοποίησης εθελοντών που έχει αναπτύξει το Κέντρο, το οποίο αποτελεί πανελλαδικά και διεθνώς αναγνωρισμένη καλή πρακτική.

Ξεχωριστή εμπειρία αποτέλεσε η επίσκεψη στο Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών, όπου οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τον σύγχρονο εθελοντισμό της πόλης. Παρουσιάστηκαν οι εθελοντικές πολιτιστικές δράσεις που υποστηρίζουν κορυφαίους θεσμούς όπως το Πατρινό Καρναβάλι και το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των νέων εθελοντών στη διοργάνωση, την υποστήριξη και τη διεθνή προβολή των μεγάλων πολιτιστικών γεγονότων της πόλης της Πάτρας.