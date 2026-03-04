Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη και η Κύπρος μπορεί επίσης να αισθάνεται ασφαλής

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι πλήρως προστατευμένη από ενδεχόμενα πυρά εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενώ και η Κύπρος μπορεί πλέον να αισθάνεται ασφαλής από τα ιρανικά πυρά, μετά την αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στη μεγαλόνησο που έσπευσαν να προστατεύσουν τον κυπριακό λαό.



Ο κ. Δένδιας παραχώρησε συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η φρεγάτα «Κίμων» είναι άρτια εξοπλισμένη και προετοιμασμένη για ενδεχόμενη κρίση, ωστόσο, ακόμη δεν έχει λάβει μέρος σε επιχειρήσεις.

«Η Ελλάδα θεωρώ ότι είναι προστατευμένη από ενδεχόμενα χτυπήματα από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Τα ιρανικά όπλα οριακά μπορούν να φτάσουν στα ελληνικά εδάφη, ωστόσο, έχουμε λάβει όλα τα μέτρα για να μην κινδυνέψουμε», είπε ο κ. Δένδιας απαντώντας στο εάν η Ελλάδα διατρέχει κίνδυνο.

Επίσης απάντησε στις δηλώσεις του Δημήτρη Κουτσούμπα, καθώς ο γγ της Κ.Ε. του ΚΚΕ είχε τονίσει ότι δύο drones είχαν στόχο τη Σούδα: «Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση», είπε ο κ. Δένδιας για τα δύο drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για τη φρεγάτα «Κίμων» απάντησε: «Ξέρουν καλά το πλοίο τους. Το πλοίο δεν έχει ενταχθεί απολύτως επιχειρησιακά στο στόλο. Αν επιχειρήσει με το στόλο θα έχει δυσκολία επικοινωνίας. Αλλά σε έκτακτες συνθήκες μπορούμε να το κάνουμε πιο γρήγορα. Το πλοίο ως μονάδα όμως είναι απολύτως έτοιμο».

Σε ερώτηση για την Τουρκία απάντησε: «Η Τουρκία καταλαβαίνει την ανάγκη που έχει η Ελλάδα να υπερασπίσει το έδαφός της. Η παρουσία των ελληνικών αεροπλάνων και των πλοίων είναι για να προστατεύει το σύνολο του πληθυσμού της Κύπρου. Προσφέρουμε συνολική υπηρεσία».

«Από πλευράς μου δεν υπήρξε επαφή με τους Τούρκους δεν ξέρω αν μίλησε το υπουργείο Εξωτερικών», πρόσθεσε και σε ερώτημα για τα τουρκικά ΜΜΕ που ζητούν από την Άγκυρα να στείλει και εκείνη δυνάμεις ο υπουργός Άμυνας απάντησε: «Από ποιον να προστατεύσει η Τουρκία. Η Χεζμπολάχ είναι κοντά στην Τουρκία, άρα από ποιον να προστατεύσει. Ισως είναι μια καλή ευκαιρία να τις πάρει πίσω (σ.σ. δυνάμεις)»