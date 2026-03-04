Νίκος Χριστοδουλίδης: Πρώτιστο μέλημα η ασφάλεια της χώρας και του λαού μας

Η κυβέρνηση της Κύπρου ενεργεί με υπευθυνότητα, διαφάνεια και μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών, ανέφερε το βράδυ της Τετάρτης ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε διάγγελμά του προς τον κυπριακό λαό σχετικά με την κρίση που έχει ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή και συνδέεται με τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Κύπρος δεν συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να εμπλακεί σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση.

Αναφερόμενος στην κατάσταση που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή και στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και των πολιτών αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα της Πολιτείας. Όπως είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, «Πρώτιστο μέλημά μας, ύψιστη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας, είναι η ασφάλεια της χώρας μας, και όλων εσάς. Προς αυτή την κατεύθυνση, το σύνολο της Κυβέρνησης και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, βρίσκονται από την πρώτη στιγμή σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα».

Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, πρόσθεσε, «η Κυβέρνηση ενεργεί με υπευθυνότητα, διαφάνεια και μοναδικό γνώμονα, θέλω να το επαναλάβω, την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών».

Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε ότι «η έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωσή σας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υπεύθυνη και ομαλή διαχείριση της όλης κατάστασης».

Για τον λόγο αυτό, ανέφερε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «η πληροφόρηση παρέχεται σταθερά και υπεύθυνα μέσα από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της Κυβέρνησης, ώστε όλοι να έχετε ορθή και έγκαιρη ενημέρωση, αξιόπιστες πληροφορίες και φυσικά σαφείς οδηγίες».

Την ίδια στιγμή, σημείωσε ότι ως πρόσθετο μέσο άμεσης ενημέρωσης και καθοδήγησης των πολιτών τίθεται από σήμερα σε δοκιμαστική λειτουργία ένα έκτακτο σύστημα τηλεειδοποίησης, μέσω του οποίου, εφόσον χρειαστεί, η Πολιτική Άμυνα θα μπορεί να αποστέλλει απευθείας ενημερωτικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών.

Παράλληλα, τόνισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για τον ασφαλή επαναπατρισμό Κυπρίων που παραμένουν εγκλωβισμένοι στο εξωτερικό, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι πρώτες πτήσεις με πολίτες που επέστρεψαν στην Κύπρο.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε επίσης ότι «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα. Πάντοτε, ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος».