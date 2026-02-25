Φορολογική δήλωση 2026: Ποιοι θα κληθούν να την υποβάλουν για πρώτη φορά και γιατί

Φορολογική δήλωση θα κληθεί να υποβάλει για πρώτη φορά μια συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών.

Πρόκειται για τους πολίτες που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας και που σύμφωνα με την ΑΑΔΕ:

δεν συγκατοικούν με τους γονείς τους και διαμένουν είτε σε κατοικία που τους ανήκει, ακόμη και με μικρό ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας, είτε

φιλοξενούνται δωρεάν σε κατοικία γονέα ή τρίτου.

έχουν περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται τεκμήρια διαβίωσης. Ενδεικτικά αυτό μπορεί να είναι το αυτοκίνητο.

έχουν περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται τεκμήρια διαβίωσης. Ενδεικτικά αυτό μπορεί να είναι το αυτοκίνητο. απέκτησαν το 2025 εισόδημα που προέρχεται από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, αγροτική ή επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα ή αμοιβαία κεφάλαια.

ίδρυσαν το περασμένο έτος επιχείρηση ή έκαναν το 2025 έναρξη ελευθέρου επαγγέλματος.

είναι έγγαμοι κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Οι εξαιρέσεις

Από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης εξαιρούνται οι 18άρηδες που:

δεν είχαν κανένα εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό.

δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία που δημιουργούν τεκμήρια διαβίωσης.

φιλοξενούνται από γονείς, συγγενείς ή φίλους.

είναι φοιτητές και διαμένουν με ενοίκιο σε άλλη πόλη για λόγους σπουδών, χωρίς να έχουν εισόδημα.

Όσον αφορά στην φοιτητική κατοικία, επισημαίνεται πως αυτή θα πρέπει να δηλωθεί ως δευτερεύουσα κατοικία από τον γονέα, ακόμη κι αν το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι στο όνομα του τέκνου. Για να γίνει αυτό θα πρέπει το τέκνο να παραμένει εξαρτώμενο μέλος χωρίς εισόδημα.

ΑΦΜ και κωδικοί Taxisnet

Η ΑΑΔΕ χορηγεί αυτόματα ΑΦΜ σε πολίτες ηλικίας 12 έως 18 ετών. Όσοι δεν έχουν κλειδάριθμο μπορούν να επισκεφτούν τη νέα πλατφόρμα για τη ψηφιακή διαδικασία έκδοσης κωδικών, προκειμένου να υποβάλουν την φορολογική τους δήλωση.

Ειδικότερα, η Αρχή διευκρινίζει πως: