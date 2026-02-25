Φόρος τιμής στον Αριστείδη Τηλιγάδη, από το περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας - ΦΩΤΟ

Με έντονο αίσθημα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, η 4η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, καθώς η έναρξη της διαδικασίας ήταν αφιερωμένη στον αείμνηστο περιφερειακό σύμβουλο της Π.Ε. Αχαΐας, Αριστείδη Τηλιγάδη.

Η συνεδρίαση άρχισε στις 15:00, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, και των μελών του συμβουλίου, οι οποίοι μίλησαν για τη διαδρομή, το ήθος και τη συνεισφορά του εκλιπόντος, στην αυτοδιοίκηση και την κοινωνία της Αχαΐας. Αξίζει να αναφέρουμε πως στην αίθουσα του περιφερειακού συμβουλίου παραβρέθηκαν μέλη της οικογένειας του αείμνηστου Αριστείδη Τηλιγάδη.

Εκτός των άλλων αναφέρθηκε πως η θέση του Αριστείδη Τηλιγάδη θα μείνει κενή τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας θητείας της περιφερειακής αρχής. Στους συγγενείς του Αριστείδη Τηλιγάδη επιδόθηκε μια τιμητική πλακέτα.

Ο Αριστείδης Τηλιγάδης υπηρέτησε με αφοσίωση τον θεσμό της Περιφέρειας, επιδεικνύοντας συνέπεια, υπευθυνότητα και διαρκή παρουσία στις συνεδριάσεις του Σώματος. Η συμβολή του υπήρξε καθοριστική σε θέματα που σχετίζονταν με την πρόοδο και την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, ενώ συνεργάτες του τον περιγράφουν ως άνθρωπο με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ήθος και σταθερό προσανατολισμό στο δημόσιο συμφέρον.