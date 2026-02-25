Πάτρα: «Λουκέτο» 30 ημερών σε κατάστημα εστίασης μετά από έλεγχο για παρουσία ανήλικης

Σε σφράγιση διάρκειας 30 ημερών προχώρησαν οι Αρχές σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον πεζόδρομο της Ηφαίστου, στην Πάτρα, έπειτα από έλεγχο που διενήργησε η Ελληνική Αστυνομία την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε η παρουσία ανήλικης στον χώρο της επιχείρησης, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή του διοικητικού μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας.

Σύμφωνα με έγγραφα της υπόθεσης, η ανήλικη βρισκόταν στο κατάστημα μαζί με την ενήλικη αδελφή της και μία φίλη της. Στο τραπέζι της παρέας υπήρχαν ποτήρια με κρασί, στοιχείο που καταγράφηκε κατά τον έλεγχο.

Ωστόσο, σε υπεύθυνη δήλωσή της, η μητέρα των δύο κοριτσιών υποστήριξε ότι τα αλκοολούχα ποτά ανήκαν αποκλειστικά στα ενήλικα μέλη της παρέας, επισημαίνοντας ότι η ανήλικη δεν κατανάλωσε αλκοόλ.

Η υπόθεση εξετάστηκε στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων σε χώρους εστίασης και αναψυχής, ενώ το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.