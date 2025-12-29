Όταν το χάος χτυπά την πόρτα: 9 τρόποι να προστατεύσετε την ηρεμία σας

Έχετε νιώσει ποτέ τόσο απογοητευμένοι και πιεσμένοι, που δεν πιστεύετε ότι θα καταφέρετε ποτέ να ηρεμήσετε και να χαλαρώσετε;

Όλοι μας έχουμε περάσει από τέτοιες μέρες. Αυτό που ξεχωρίζει τους ανθρώπους που καταφέρνουν να παραμείνουν ήρεμοι όταν τα πράγματα πάνε στραβά από εκείνους που πανικοβάλλονται είναι απλό: γνωρίζουν μερικά απλά κόλπα για να το περάσουν.

Απλά χρειάζεται λίγη επίγνωση και δράση. Όπως αναφέρει το enikos.gr μαθαίνοντας κάποιες τεχνικές χαλάρωσης και συμβουλές για αυτοφροντίδα, μπορείτε να αντιμετωπίσετε μια υπερφορτωμένη κατάσταση με ηρεμία.

Ακολουθούν 9 απλοί τρόποι για να παραμείνετε ήρεμοι όταν όλα πάνε στραβά

Βαθιές ανάσες

Πηγαίντε μια βόλτα

Κλάψτε

Κάντε λίστα και βάλτε προτεραιότητες

Ένα βήμα τη φορά

Γράψτε

Κάντε κάτι καλό για εσάς

Χαλαρώστε στον καναπέ σας

Μοιραστείτε το άγχος σας

Βαθιές ανάσες

Όταν μας κυριεύει το άγχος, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να σταματάμε να αναπνέουμε. Όχι κυριολεκτικά, γιατί τότε θα πεθαίναμε, αλλά αναστέλλουμε ασυνείδητα την αναπνοή μας λόγω της αυξημένης έντασης στους μυς που χρησιμοποιούμε για να αναπνέουμε.

Οπότε, όταν νιώθετε υπερφορτωμένοι, θυμηθείτε να αναπνέετε. Πάρτε βαθιές αναπνοές, για 3 δευτερόλεπτα εισπνοή και 3 δευτερόλεπτα εκπνοή. Βάλτε το χέρι σας πάνω στην κοιλιά σας, έτσι ώστε να μπορείτε να νιώσετε πως γεμίζει με αέρα. Πάρτε βαθιές αναπνοές ξανά και ξανά μέχρι να νιώσετε λίγο πιο ήρεμοι.

Επαναλάβετε καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας, όποτε είναι απαραίτητο. Θα σας βοηθήσει πολύ είναι βέβαιο.

Πηγαίντε μια βόλτα

Αν είναι δυνατό, κάντε μια βόλτα. Το ωραίο με τη βόλτα είναι ότι πετυχαίνει δύο πράγματα με μια κίνηση. Η κίνηση του περπατήματος ενθαρρύνει τη βαθιά αναπνοή, η οποία σας ηρεμεί γρήγορα.

Επιπλέον, για πολλούς λόγους, η κίνηση του περπατήματος διευκολύνει την πιο καθαρή σκέψη. Ο ρυθμός του βήματος και η αυξημένη πρόσληψη οξυγόνου μπορούν να κάνουν κάτι που φαινόταν εξαιρετικά υπερφορτωμένο μόλις 20 λεπτά πριν, πολύ πιο εύκολο να το διαχειριστείτε.

Κλάψτε

Όταν είστε υπερφορτωμένοι, κρατώντας την αναπνοή σας ως αποτέλεσμα, έχετε την τάση να κρύβετε τα συναισθήματά σας βαθιά μέσα σας. Ο φόβος σας κυριεύει. Αυτό που μπορεί να σας βοηθήσει σ’ αυτή την περίπτωση, είναι να βιώσετε τα συναισθήματά σας και ν’ αφήσετε το σώμα σας να τα επεξεργαστεί.

Απελευθερωθείτε από όσα σας βαραίνουν. Το κλάμα εκτονώνει τα καταπιεσμένα συναισθήματα. Αφήστε το σώμα σας να επεξεργαστεί τα συναισθήματα και να τα αποδεσμεύσει. Όταν το κάνετε αυτό, βρίσκεστε ήδη στο δρόμο για να γίνετε ήρεμοι και χαλαροί.

Κάντε λίστα και βάλτε προτεραιότητες

Όταν νιώθετε υπερφορτωμένοι και κουρασμένοι, η σκέψη όλων όσων σας βαραίνουν, επιδεινώνει την κατάσταση. Και το να κλείσετε τον εαυτό σας για την ημέρα σίγουρα δεν είναι αυτό που χρειάζεστε, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε ακόμα περισσότερη υπερφόρτωση την επόμενη μέρα!

Ένα μεγάλο μέρος της υπερφόρτωσης είναι ότι γνωρίζετε πως έχετε πολλά να κάνετε και πολλά μέρη να βρίσκεστε, αλλά δεν ξέρετε ακριβώς ποια είναι αυτά. Το άγνωστο μπορεί να είναι τρομακτικό. Οπότε, πάρτε μια στιγμή και φτιάξτε μια λίστα με όλα όσα νομίζετε ότι πρέπει να γίνουν σήμερα.

Αφού έχετε τη λίστα σας, υπογραμμίστε ό,τι πραγματικά πρέπει να γίνει σήμερα. Και μετά, πάρετε τα υπογραμμισμένα στοιχεία και ιεραρχήστε τι πρέπει να γίνει πρώτο, δεύτερο και τρίτο. Αυτή είναι η διαδικασία για να καταπολεμήσετε το άγχος που προκύπτει όταν έχετε πάρα πολλά να κάνετε.

Αν ξέρετε ακριβώς τι πρέπει να κάνετε και το βλέπετε μπροστά σας, η υπερφόρτωσή σας θα μειωθεί άμεσα. Ένα μεγάλο κομμάτι της υπερφόρτωσης προκύπτει από το ότι απλώς δεν ξέρετε τι πρέπει να γίνει. Η δημιουργία μιας λίστας σας βοηθάει να το κατανοήσετε.

Ένα βήμα τη φορά

Αφού έχετε καταγράψει τη λίστα σας και γνωρίζετε τις προτεραιότητές σας, είναι σημαντικό να ξεκινήσετε από την αρχή. Και να προχωράτε βήμα-βήμα. Μια άλλη αιτία για την υπερφόρτωση είναι ότι, στο μυαλό μας, συχνά πηδάμε πολύ γρήγορα μπροστά ή αρχίζουμε να φανταζόμαστε ένα τελικό αποτέλεσμα που δεν είναι αυτό που θέλουμε, και έτσι καταλήγουμε να εκτροχιαζόμαστε.

Μπορεί για παράδειγμα, να είστε δυστυχισμένος στη δουλειά σας. Έτσι, το μυαλό σας περιστρέφεται γύρω από την πηγή της δυσαρέσκειάς σας. Αν φανταζόμαστε το τέλος χωρίς να κατανοούμε τα βήματα, μπορεί να μπερδεύεστε χειρότερα. Ξεκινήστε απ’ την αρχή. Είναι αδύνατον με την ψυχολογία αυτή να εστιάσετε σε ένα βήμα τη φορά.

Τίποτα άλλο. Κάντε κάθε βήμα στο ταξίδι σας ξεχωριστά. Και αν κάτι απρόβλεπτο βρεθεί στο δρόμο σας, μην τα παρατήσετε. Αντιμετωπίστε το και μετά επιστρέψτε στη λίστα σας και συνεχίστε να προχωράτε μπροστά!

Γράψτε

Κρατάτε ημερολόγιο ή γράφετε γράμματα στον εαυτό σας; Ή μήπως σημειώνετε κάτι σε post-it; Αν το κάνετε, τέλεια! Αν όχι, ίσως ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε αυτήν την υπέροχη πρακτική αυτοφροντίδας.

Η γραφή για όσα σας πιέζουν μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη, ειδικά αν δεν έχετε κάποιον με τον οποίο να μοιραστείτε το άγχος σας. Όπως και η ομιλία, η γραφή σας επιτρέπει να βγάλετε το άγχος από το μυαλό σας και να το βάζετε στο χαρτί.

Και όταν βλέπετε το άγχος σας μπροστά σας, πάνω στο χαρτί, αντί να το κουβαλάτε στο μυαλό σας, είναι πολύ πιο εύκολο να το διαχειριστείτε. Δεν χρειάζεται να είναι μια επίσημη πρακτική ημερολογίου, αν και είναι υπέροχο αν είναι. Αντ’ αυτού, κάντε αυτό που σας βολεύει και σας φαίνεται φυσικό.

Κάντε κάτι καλό για εσάς

Ένα κλειδί για να επιβιώσουμε από την εξάντληση και την υπερφόρτωση είναι να κάνουμε κάτι για να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Όταν φτάνουμε στα όριά μας, η τάση μας είναι να βάζουμε τον εαυτό μας σε δεύτερη μοίρα και να βάζουμε όλους και όλα μπροστά μας. Είναι όμως σημαντικό να αφιερώνουμε έστω και λίγο χρόνο για να κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας και να ανανεώσουμε τις δυνάμεις μας.

Τι θα μπορούσε να σας βοηθήσει; Ίσως μια βόλτα ή ένας τρεξιματάκι, ένα μεσημεριανό κρουασάν, τσάι με έναν φίλο, ένα πεντικιούρ ή ακόμη και ένα μασάζ. Ό,τι κι αν είναι, κάτι που θα κάνει την ημέρα σας λίγο πιο διαχειρίσιμη και θα σας ανακουφίσει απ’ την υπερφόρτωσή σας.

Χαλαρώστε στον καναπέ σας

Οι περισσότεροι θα πείτε ότι είναι αδύνατον να πάρετε έναν υπνάκο στην τρελή σας μέρα, αλλά αν το καταφέρετε, θα δείτε τεράστια διαφορά. Ο ύπνος έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την εγρήγορση, επιταχύνει την κινητική απόδοση, βελτιώνει την ακρίβεια και τη λήψη αποφάσεων, μειώνει το άγχος και ενισχύει τη δημιουργικότητά σας.

Μετά από τον μεσημεριανό ύπνο, θα νιώσετε τα επίπεδα της ενέργειάς σας ανεβασμένα και θα έχετε τη δύναμη να περάσετε το υπόλοιπο της ημέρας με περισσότερη ζωντάνια. Λοιπόν, προσπαθήστε να βρείτε λίγο χρόνο για έναν υπνάκο. Θα αξίζει σίγουρα τον κόπο!

Μοιραστείτε το άγχος σας

Το να μοιράζεστε το άγχος σας με κάποιον άλλον είναι το κλειδί για να το αντιμετωπίσετε. Λένε ότι ό,τι κρατάτε στο μυαλό σας είναι τέσσερις φορές πιο έντονο από ό,τι λέγεται δυνατά. Επιπλέον, αν μοιραστείτε την υπερφόρτωσή σας, μπορεί να μάθετε κάτι που θα σας βοηθήσει να την διαχειριστείτε.

Όλοι έχουμε πράγματα που μας βοηθούν και το να τα μοιραζόμαστε με άλλους μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Αν έχετε κάποιον να μιλήσετε για το άγχος σας, κάντε το οπωσδήποτε. Είτε είναι θεραπευτής, φίλος ή σύντροφος, αφήστε αυτές τις πιεστικές σκέψεις να βγουν από το μυαλό σας και να πάνε στον κόσμο.

Από εκεί και πέρα, χάνουν τη δύναμή τους και είναι πιο εύκολο να τις διαχειριστείτε. Αν θέλετε να περάσετε από την υπερφόρτωση στην ηρεμία, αυτό είναι απολύτως εφικτό και μάλιστα γρήγορα.

Την επόμενη φορά που θα νιώσετε καταβεβλημένοι, βγείτε έξω και κάντε μια βόλτα, ακόμα και για 20 λεπτά. Αναπνεύστε βαθιά όσο περπατάτε. Θα δείτε ότι το άγχος σας θα μειωθεί σημαντικά αμέσως. Διαχειριστείτε την υπερφόρτωσή σας. Μην γίνεστε έρμαιο της ανησυχίας σας!