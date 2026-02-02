Ξηρά και σκασμένα χέρια: Τα 3 συστατικά που χρειάζεστε για άμεση ανακούφιση

Αν και η ξηροδερμία μπορεί να εμφανιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ο χειμώνας είναι συχνά η δυσκολότερη περίοδος.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες σε εξωτερικούς χώρους και η κεντρική θέρμανση στους εσωτερικούς χώρους αφαιρούν την υγρασία από την επιδερμίδα. Επιπλέον, το συχνό πλύσιμο των χεριών λόγω των εποχιακών ιώσεων απομακρύνει τα προστατευτικά έλαια, καταστρέφοντας τον επιδερμικό φραγμό.

Αν ανήκετε σε εκείνους που ταλαιπωρούνται από την ξηροδερμία τον χειμώνα, οι ειδικοί προτείνουν να αναζητήσετε τρία συγκεκριμένα συστατικά που καταπραΰνουν το ερεθισμένο δέρμα.

Γιατί τα χέρια μας είναι τόσο ευαίσθητα;

Οι ειδικοί της CeraVe, η μάρκα περιποίησης δέρματος που αναπτύχθηκε με δερματολόγους, εξηγεί: «Τα πολύ ξηρά χέρια είναι μια συχνή κατάσταση. Το δέρμα στα χέρια είναι πιο λεπτό και ευαίσθητο από άλλα σημεία του σώματος, με λιγότερους σμηγματογόνους αδένες, γεγονός που τα καθιστά επιρρεπή στην αφυδάτωση. Λόγω της συνεχούς επαφής με το περιβάλλον, ο προστατευτικός τους φραγμός είναι συχνά εξασθενημένος».

Τα κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Ξεφλούδισμα και τραχιά υφή

Ρωγμές και κοκκινίλες

Θαμπή όψη και αίσθηση «τραβήγματος»

Τα 3 «must» συστατικά για την ενυδάτωση των χεριών

Ceramides: Λιπίδια που αποτελούν το 50% της σύνθεσης του δέρματος. Λειτουργούν ως η «κόλλα» που κρατά τα κύτταρα ενωμένα, διατηρώντας τον φραγμό υγιή ώστε να συγκρατεί την υγρασία και να απωθεί τους ρύπους.

Υαλουρονικό Οξύ: Απαραίτητο για τη διατήρηση της ισορροπίας της υγρασίας στο δέρμα.

Γλυκερίνη: Ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό συστατικό για τη βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας.

Συμβουλές φροντίδας από το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου)

Για όσους υποφέρουν από δερματίτιδα ή έκζεμα στα χέρια, το Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust προτείνει: