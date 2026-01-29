Ο ρόλος των λιπαρών τυριών στην υγεία του εγκεφάλου

Η κατανάλωση τυριού ή κρέμας με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά φαίνεται να έχει θετική επίδραση στον εγκέφαλο, μειώνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης άνοιας, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Neurologyτης Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας.

Αυτή η μεγάλη μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Lund στη Σουηδία, διαπίστωσε ότι η κατανάλωση τυριών και κρεμών με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά μπορεί να συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, ενισχύοντας τα ευρήματα μικρότερων μελετών που είχαν δείξει ανάλογες συσχετίσεις.

Παρόλο που τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει αιτιολογική σχέση μεταξύ της κατανάλωσης αυτών των τροφών και της μείωσης του κινδύνου άνοιας, αλλά απλώς καταδεικνύει μια στατιστική συσχέτιση.

Περισσότερα λιπαρά, λιγότερη άνοια

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα τυριά με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά περιλαμβάνουν προϊόντα όπως είναι η φέτα, το τσένταρ, το μπρι και η γκούτα, τα οποία περιέχουν πάνω από 20% λιπαρά.

Σύμφωνα με την Emily Sonestedt, PhD, από το Πανεπιστήμιο Lund, η μελέτη δείχνει ότι η κατανάλωση αυτών των τροφών μπορεί να έχει προστατευτική επίδραση στον εγκέφαλο, αλλά δεν αποδεικνύει ότι το τυρί μπορεί να προλάβει την άνοια. Αντιθέτως, η μελέτη αμφισβητεί την κοινή αντίληψη ότι όλα τα λιπαρά γαλακτοκομικά είναι επιβλαβή για τον εγκέφαλο.

Η Michelle Routhenstein, διαιτολόγος και ειδικός προληπτικής καρδιολογίας, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα της μελέτης είναι ενδιαφέροντα, αλλά όχι απροσδόκητα. Η ίδια υποστήριξε ότι η μελέτη αμφισβητεί την παλιά άποψη του «χαμηλού λίπους» και επισημαίνει τη σημασία της μέτριας κατανάλωσης λιπαρών γαλακτοκομικών, ιδίως όταν αντικαθιστούν επεξεργασμένα ή λιπαρά κόκκινα κρέατα.

Αυτό υποδεικνύει ότι τα λιπαρά γαλακτοκομικά μπορεί να έχουν προστατευτική επίδραση στον εγκέφαλο όταν καταναλώνονται με μέτρο και στο πλαίσιο μιας ισχυρής διατροφικής στρατηγικής.

Η ερευνήτρια Sonestedt ανέφερε ότι πολλές περιπτώσεις άνοιας περιλαμβάνουν βλάβες στα μικρά αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου. Αυτό σημαίνει ότι παράγοντες που βοηθούν στην καλή λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων είναι επίσης σημαντικοί για την υγεία του εγκεφάλου.

Στην προηγούμενη έρευνά τους, η ίδια ομάδα διαπίστωσε ότι το τυρί, σε μέτριες ποσότητες, συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο καρδιοαγγειακών παθήσεων, και γι’ αυτό αποφάσισαν να εξετάσουν τη σχέση του τυριού με την άνοια, δεδομένου ότι υπάρχει επικαλυπτόμενη σχέση μεταξύ αγγειακής και εγκεφαλικής υγείας.

Η μελέτη περιλάμβανε 27.670 συμμετέχοντες από τη Σουηδία, με μέσο όρο ηλικίας 58 ετών στην αρχή της μελέτης και παρακολούθηση για 25 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 3.208 συμμετέχοντες ανέπτυξαν άνοια. Οι συμμετέχοντες κατέγραφαν τη διατροφή τους για μία εβδομάδα και απαντούσαν σε ερωτήσεις σχετικά με τη συχνότητα κατανάλωσης τροφών και τον τρόπο προετοιμασίας των γευμάτων τους.

Οι ερευνητές συνέκριναν δύο ομάδες: μία που κατανάλωνε καθημερινά 50 γραμμάρια ή περισσότερα τυρί με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και μία που κατανάλωνε λιγότερα από 15 γραμμάρια.

Από την ομάδα που κατανάλωσε περισσότερα τυριά, το 10% ανέπτυξε άνοια, ενώ στην ομάδα που κατανάλωσε λιγότερα το ποσοστό ήταν 13%. Μετά την προσαρμογή για παράγοντες όπως ηλικία, φύλο, εκπαίδευση και συνολική ποιότητα διατροφής, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που κατανάλωναν περισσότερα τυριά είχαν 13% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Όταν οι ερευνητές εξέτασαν τα είδη της άνοιας, διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας τυριού συνδέεται με 29% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης αγγειακής άνοιας και με μικρότερο κίνδυνο της νόσου Αλτσχάιμερ, αν και αυτό το τελευταίο παρατηρήθηκε μόνο στους συμμετέχοντες που δεν φορούσαν το γονίδιο APOE e4, το οποίο σχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο για τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Η κατανάλωση κρέμας με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, όπως η χτυπημένη κρέμα, συνδέθηκε με 16% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας σε σχέση με εκείνους που δεν κατανάλωναν καθόλου.

Οι ερευνητές δεν βρήκαν συσχέτιση για την κατανάλωση άλλων λιπαρών τροφών, όπως το βούτυρο, τα τυριά και οι κρέμες με χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, ή τα ζυμωμένα γαλακτοκομικά.

Η μελέτη αυτή προσφέρει μια νέα οπτική για τη σχέση της διατροφής με την υγεία του εγκεφάλου, ειδικά όσον αφορά τα λιπαρά γαλακτοκομικά προϊόντα, και υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνες σε άλλους πληθυσμούς και σε διαφορετικά διατροφικά πλαίσια.

Αν και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, οι επιστήμονες τονίζουν ότι κανένα τρόφιμο από μόνο του δεν μπορεί να προστατέψει πλήρως τον εγκέφαλο. Οι συνολικές διατροφικές συνήθειες είναι αυτές που παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο στην υγεία του εγκεφάλου.