Για 3 ζώδια, η οικογένεια είναι ιδιαίτερα σημαντική στη ζωή

Κάποια ζώδια απολαμβάνουν τις οικογενειακές στιγμές και θεωρούν την οικογένεια ως την βάση που στηρίζει τα πάντα μέσα τους.

Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εντελώς ευτυχισμένοι ως singles και διατηρούν ακόμα και μια μικρή απόσταση από τους γονείς τους. Για άλλους, όμως, η οικογένεια είναι απαραίτητη και προσφέρει δομή και σταθερότητα στη ζωή τους. Ιδιαίτερα τρία ζώδια ξεχωρίζουν ως αυθεντικοί «οικογενειάρχες», που νιώθουν την μεγαλύτερη ευτυχία όταν έχουν κοντά τους όχι μόνο τα παιδιά τους αλλά και γονείς, θείους, θείες, ξαδέλφια και λοιπούς συγγενείς.

Τα ζώδια που βάζουν την οικογένεια πάνω από όλα

Καρκίνος

Ο ευαίσθητος Καρκίνος αγαπάει να φροντίζει τους άλλους, ειδικά τα μέλη της οικογένειάς του. Όποτε κάποιος συγγενής αντιμετωπίζει πρόβλημα, ο Καρκίνος είναι πάντα εκεί για να ακούσει και να προσφέρει λύσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται γρήγορα η βασική αναφορά όλων των μελών της οικογένειας. Δεν περιορίζεται απλώς στις τηλεφωνικές συμβουλές, αλλά φροντίζει να συγκεντρώνει τους δικούς του κοντά του. Οι οικογενειακές συγκεντρώσεις ή οι κοινές διακοπές τον κάνουν πραγματικά χαρούμενο. Όταν όλοι περνούν καλά και φαίνονται ευτυχισμένοι, ο Καρκίνος ξέρει ότι έχει εκπληρώσει τον σκοπό του με επιτυχία.

Ταύρος

Ο Ταύρος δεν επιθυμεί απαραίτητα να ανακατεύεται συνεχώς στα προβλήματα των παιδιών ή των πιο μακρινών συγγενών, αλλά η οικογένεια είναι για εκείνον πάνω από όλα. Του αρέσει να οργανώνει μεγάλες γιορτές για όλους και νιώθει χαρά όταν η πρόσκλησή του γίνεται δεκτή από όσο περισσότερους γίνεται.

Βρίσκει πάντα έναν λόγο για τις συγκεντρώσεις. Για παράδειγμα, το Πάσχα θέλει να συγκεντρώνει τους αγαπημένους του για το παραδοσιακό γεύμα, τα Χριστούγεννα ψήνει γαλοπούλα και την απολαμβάνουν όλοι μαζί. Ακόμα και τα γενέθλιά του θέλει να τα περνάει με την οικογένεια. Και επειδή ο Ταύρος είναι ιδιαίτερα συμπαθής, συχνά καλείται και σε άλλες οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αποτέλεσμα να βλέπει τα αγαπημένα του πρόσωπα πιο συχνά από ότι άλλα ζώδια.

Αιγόκερως

Όπως λίγα ζώδια, ο Αιγόκερως εκτιμά τις σταθερές δομές, και η οικογένεια είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής της δομής. Για αυτό το συντηρητικό ζώδιο, είναι αδιανόητο να ζήσει χωρίς γάμο και τουλάχιστον δύο παιδιά, όπως έκαναν και οι γονείς του εξάλλου.

Ο Αιγόκερως ακολουθεί πάντα μια ταξινομημένη σειρά με τα βήματα που θα ακολουθήσει στη ζωή. Πρώτα σπουδές ή καριέρα, μετά γάμος, και έπειτα η οικογένεια. Όταν έρθουν τα παιδιά, θεωρεί τον εαυτό του αδιαμφισβήτητο επικεφαλής της οικογένειας. Θα τα μεγαλώσει με αυστηρότητα, αλλά πάντα θα τους είναι δίπλα σε κάθε πρόβλημα ή δυσκολία.

πηγή bovary.gr