Η γενιά του smartphone: Γιατί οι νέοι γυρίζουν την πλάτη στα παραδοσιακά γκισέ

Έχεις σταθεί ποτέ σε ουρά τράπεζας ή δημόσιας υπηρεσίας χωρίς να νιώσεις ότι κάνεις κάτι εντελώς αχρείαστο; Μάλλον όχι.

Ειδικά αν ανήκεις στη γενιά που μεγάλωσε με ένα smartphone στο χέρι, η ιδέα του να… περιμένεις για να σφραγίσεις ένα χαρτί μοιάζει με σενάριο από ταινία εποχής.

Πώς είμαστε όμως τόσο σίγουροι ότι αυτή η αλλαγή ήρθε για να μείνει;

Γιατί ξεμπερδεύουμε με τις υποχρεώσεις μας άμεσα

Εδώ είναι η καρδιά του ζητήματος. Έχουμε συνηθίσει τα πάντα να γίνονται με ένα scroll και ένα tap. Όταν λοιπόν χρειαζόμαστε, για παράδειγμα, μια οικονομική ανάσα, δεν έχουμε ούτε την υπομονή ούτε τον χρόνο για ραντεβού και αναμονές.

Φαντάσου να χρειάζεσαι ένα άμεσο δάνειο, ένα «cash now» ποσό για μια έκτακτη ανάγκη ή μια αγορά που δεν μπορεί να περιμένει. Στο παρελθόν, αυτό σήμαινε αιτήσεις, εκτυπώσεις εκκαθαριστικών και μέρες αναμονής για μια απάντηση. Σήμερα, μπαίνεις στο app, πατάς δυο κουμπιά και βλέπεις την έγκριση (και τα χρήματα) στον λογαριασμό σου σχεδόν ακαριαία. Αυτή η άμεση ικανοποίηση, για τη γενιά μας, είναι το αυτονόητο standard.

Γιατί η τυραννία του «ωραρίου» τελείωσε

Θυμάσαι (ή μάλλον σου έχουν διηγηθεί) την εποχή που έπρεπε να φύγεις από τη δουλειά ή τη σχολή «για να προλάβεις την τράπεζα»; Σήμερα, αυτό ακούγεται σαν κακό αστείο. Το smartphone σου δεν κάνει διάλειμμα για καφέ, δεν κλείνει στις 14:30 και δεν έχει αργίες.

Είτε είναι 2 το μεσημέρι είτε 4 τα ξημερώματα Κυριακής, είτε είσαι διακοπές τα Χριστούγεννα και σου έκλεψαν την κάρτα, η τράπεζά σου είναι εκεί, έτοιμη να σε εξυπηρετήσει. Αυτή η ελευθερία που έχεις για να διαχειρίζεσαι τον χρόνο σου χωρίς περιορισμούς είναι ο νούμερο ένα λόγος που το παραδοσιακό γκισέ έχει αρχίσει να… μαζεύει σκόνη.

Γιατί δεν μας αρέσει καθόλου η χαρτούρα

Η ιδέα του να μαζεύουμε αποδείξεις, φακέλους και δικαιολογητικά είτε για το αρχείο μας είτε για να τα πάμε σε έναν υπάλληλο φαντάζει εξουθενωτική.

Στην οθόνη του κινητού μας, από την άλλη, η γραφειοκρατία εξατμίζεται. Η ταυτοποίηση γίνεται με το πρόσωπο ή το δακτυλικό μας αποτύπωμα, τα έγγραφα ανεβαίνουν με ένα κλικ και οι υπογραφές είναι ψηφιακές. Είναι καθαρό, είναι γρήγορο και κυρίως, δεν γεμίζει το συρτάρι μας με άχρηστα χαρτιά που θα χάσουμε την επόμενη εβδομάδα.

Γιατί έχουμε τον απόλυτο έλεγχο (χωρίς το social anxiety)

Υπάρχει και μια άλλη πτυχή, λίγο πιο προσωπική. Μερικές φορές, απλώς δεν θέλουμε να μιλήσουμε σε άνθρωπο. Είτε γιατί είμαστε κουρασμένοι, είτε γιατί το «small talk» με τον υπάλληλο μας φαίνεται άβολο, η ψηφιακή αλληλεπίδραση μας προσφέρει μια ασφάλεια.

Επιπλέον, έχουμε τον απόλυτο έλεγχο. Δεν χρειάζεται να εμπιστευτούμε κάποιον άλλον για να πληκτρολογήσει το ποσό ή τον λογαριασμό μας, να γράψει λάθος το όνομά μας ή να μπερδέψει τον λογαριασμό μας. Τα βλέπουμε όλα μπροστά μας, σε πραγματικό χρόνο, με γραφήματα και ειδοποιήσεις που μας ενημερώνουν για κάθε cent που βγαίνει από το πορτοφόλι μας. Αυτή η διαφάνεια μας δίνει μια αίσθηση κυριαρχίας πάνω στα οικονομικά μας, μια αίσθηση που παλιότερα δεν είχαμε με την ίδια ευκολία.

Η εγκατάλειψη του γκισέ δεν είναι μια επανάσταση λόγω… τεμπελιάς, αλλά λόγω αποτελεσματικότητας. Το smartphone είναι πολλά πράγματα, ανάμεσά τους και το κλειδί για να ζούμε τη ζωή μας με τους δικούς μας όρους, χωρίς να δεσμευόμαστε από απαρχαιωμένες διαδικασίες. Κι αυτό είναι απελευθερωτικό!