Ελληνικό κρασί: Διψήφια αύξηση αποστολών σε χώρες της ΕΕ και κυρίως στην Ιταλία

Ελαφρά μείωση κατά 1,67% σε αξία αλλά αύξηση 12,07% σε ποσότητα παρουσίασαν οι εξαγωγές ελληνικών κρασιών το 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που επεξεργάστηκε η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ).

Πιο συγκεκριμένα, η αξία των εξαγωγών του ελληνικού κρασιού διαμορφώθηκε το 2025 σε 96,47 εκατ. ευρώ από 98,11 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ οι ποσότητες ανήλθαν σε 28.202 τόνους πέρυσι από 25.165 τόνους το 2024.

Σε σύγκριση με τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, οι εξαγωγές του 2025 εμφανίζουν αύξηση 6,67% σε αξία και 2,19% σε ποσότητα, συνεχίζοντας την ανοδική τάση προηγούμενων ετών, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Οι αποστολές ελληνικών κρασιών προς χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 18,64% σε ποσότητα (21.173 τόνοι το 2025 από 17.846 τόνους το 2024) και κατά 3,49% αυξημένες σε σύγκριση με το μέσο όρο πενταετίας. Κάτι που σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ αποδίδεται κυρίως στην εκρηκτική αύξηση των αποστολών προς την Ιταλία, χωρίς την οποία οι ενδοκοινοτικές εξαγωγές θα είχαν αρνητικό πρόσημο.

Σε αξία οι ελληνικές αποστολές οίνων προς χώρες της ΕΕ το 2025 παρουσιάζουν ελαφριά αύξηση της τάξης του 1,07% (54,1 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 53,5 εκατ. ευρώ το 2024), ενώ συνεχίζουν να παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 2,99% συγκρινόμενες σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας Παράλληλα, η μέση τιμή πώλησης προς την ΕΕ μειώθηκε το 2025 κατά 14,81%, στα 2,53 ευρώ/κιλό από 3 ευρώ/κιλό το 2024.

Αντίθετα, οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες παρουσίασαν μείωση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Οι ποσότητες υποχώρησαν κατά 3,96% (7.029 τόνοι το 2025 από 7.319 το 2024) και η αξία κατά 4,97% (42,41 εκατ. ευρώ το 2025 από 44,62 εκατ. ευρώ το 2024).

Τέλος, η μέση τιμή ανά εξαγόμενο κιλό οίνου το 2025 μειώθηκε ελαφρά κατά 1,05% στα 6,03 ευρώ, αν και παραμένει υψηλότερη από τον μέσο όρο πενταετίας με αύξηση που ανέρχεται σε 14,22%.