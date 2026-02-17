Ξανά στην ατζέντα τα τραπεζικά deals

Η εξαγορά της HSBC Μάλτας από την Credia Bank και της ασφαλιστικής Altius από την Alpha Bank «φιγουράρουν» μεταξύ των σημαντικότερων διασυνοριακών εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη χρονιά στον χρηματοοικονομικό κλάδο, ανάμεσα σε αυτές της Commerzbank από τη Unicredit, της Santander Bank Polska από το Erste Group κ.ά.

Σύμφωνα με ανάλυση της S&P Global Ratings, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές έχουν επιστρέψει στην ατζέντα για πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες, τροφοδοτούμενες από τα ισχυρότερα κέρδη, τα ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα και την ανάγκη για οικονομίες κλίμακος και διαφοροποίηση των ροών εσόδων για την επίτευξη διατηρήσιμης κερδοφορίας. Μετά την αύξηση των M&A κατά περίπου 20% πέρυσι, η S&P αναμένει ότι θα ανακοινωθούν περαιτέρω συμφωνίες το 2026 και το 2027, με επίκεντρο αγορές όπως η Ιταλία, οι σκανδιναβικές χώρες και η Πολωνία, αλλά και η Ελλάδα που αναφέρεται ως «πιθανή αγορά» για παρόμοιες κινήσεις.

Καθυστερεί η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης

Τον Μάιο και «βλέπουμε», η λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Τη νέα καθυστέρηση ανακοίνωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Χρίστος Δήμας, μετά από σύσκεψη στα γραφεία της Ελληνικό Μετρό. Ο δε υφυπουργός Νίκος Ταχιάος απέδωσε την καθυστέρηση στο πλήθος των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί για το έργο, ως κάτι απολύτως φυσικό και αναμενόμενο. Καμία αναφορά στον έλεγχο που ασκεί το δημόσιο στον ανάδοχο, καμία αναφορά σε κυρώσεις ή στο επιπρόσθετο κόστος που θα έχει αυτό για το Δημόσιο. Απλώς το έργο καθυστερεί.

Ανασχεδιάζεται ο εναέριος χώρος του ΔΑΑ

Ενα έργο που αποσκοπεί στον ανασχεδιασμό του εναέριου χώρου της Τερματικής Περιοχής Αθηνών (ΤΜΑ) και στην εφαρμογή διαδικασιών δορυφορικής πλοήγησης βάσει επιδόσεων ακριβείας στην αεροναυτιλία (PBN) για τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις αεροσκαφών βρίσκεται σε εξέλιξη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ). Το έργο έχει διάρκεια πέντε έτη και θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία και διαχείριση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού.

Αποδυνάμωση δολαρίου βλέπει η Bank of America

Οι διεθνείς διαχειριστές κεφαλαίων εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί από ποτέ απέναντι στο δολάριο, υιοθετώντας τη μεγαλύτερη αρνητική στάση της τελευταίας δεκαετίας. Σύμφωνα με έρευνα της Bank of America (BofA), τα «στοιχήματα» των fund managers στο δολάριο έχουν υποχωρήσει κάτω από τα επίπεδα του περυσινού Απριλίου –όταν οι σαρωτικοί δασμοί Τραμπ είχαν προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις αγορές– και διαμορφώνονται στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2012, το πρώτο έτος για το οποίο υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία. Μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές επισημαίνουν ότι η πτώση του δολαρίου αντανακλά τη διάθεση των «real money» επενδυτών, όπως τα συνταξιοδοτικά ταμεία, να αυξήσουν τις αντισταθμίσεις κινδύνου ή να μειώσουν την έκθεσή τους σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία.

Βαθαίνει το εσωτερικό ρήγμα στην ΠΑΣΚΕ

Στο συνέδριο της ΓΣΕΕ μεταφέρεται πλέον η σύγκρουση στο εσωτερικό της συνδικαλιστικής παράταξης που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ, καθώς υπό το βάρος της «υπόθεσης Παναγόπουλου» η ολοκλήρωση του συνεδρίου στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας άφησε ανοικτούς λογαριασμούς. Η καθαρή πρωτιά της ΔΑΣ-ΠΑΜΕ επιβεβαιώνει την ενίσχυση της επιρροής του ΠΑΜΕ. Ομως το πραγματικό ενδιαφέρον βρίσκεται αλλού: ο Γιάννης Παναγόπουλος επανεκλέγεται σύνεδρος για τη ΓΣΕΕ, την ώρα που η «ΠΑΣΚΕ Νο 2 ξεπέρασε σε έδρες την ΠΑΣΚΕ Νο 1 που στηρίζει τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας. Βέβαια, αν και η προσωπική παρουσία του διασφαλίζεται, δεν ισχύει το ίδιο και για την κυριαρχία του στον χώρο. Το εσωτερικό ρήγμα βαθαίνει και όλα δείχνουν ότι ισορροπίες και ηγεσίες θα κριθούν τον Απρίλιο. Εκτός εάν ενδιάμεσα έχει παρέμβει η Δικαιοσύνη…

