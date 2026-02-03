Με επιτυχία η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της δικηγορικής εταιρείας "PG Global Legal Services"

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Δικηγορικής Εταιρείας ΠΕΓΛΕΡΙΔΗΣ ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΗ ΑΔΕ - PG GLOBAL LEGAL SERVICES, στα γραφεία της, στο ιστορικό νεοκλασικό κτίριο στην καρδιά της πόλης μας, στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, όπου η δικηγορική εταιρία στεγάζεται επί σειρά ετών. Μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και αισθητικής, σε έναν χώρο, όπου η αρχιτεκτονική μνήμη συναντά τον σύγχρονο θεσμικό λόγο.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Αντιπεριφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας κ. Φωκίων Ζαΐμης και κα Άννα Μαστοράκου, Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, καθώς και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και της επιχειρηματικής κοινότητας της περιοχής.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία του Αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας κ. Αντώνη Κουνάβη, καθώς και του Προέδρου της Αναπτυξιακής Εταιρίας του Επιμελητηρίου Αχαΐας και εκδότη της ιστορικής εφημερίδας «Η Γνώμη» κ. Ιωάννη Χριστόπουλου.

Το παρόν έδωσαν επίσης ο Πρόεδρος του Τμήματος Μεταποίησης του Επιμελητηρίου Αχαΐας κ. Βασίλειος Δημόπουλος, ο επιφανής επιχειρηματίας κ. Ηλίας Χατζής ως εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου, ο Τεχνικός Σύμβουλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ κ. Κωνσταντίνος Μπούσιας καθώς και ο κ. Παναγιώτης Ρούσσος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Αχαΐας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης πολλοί επιχειρηματίες από διάφορους κλάδους καθώς και πολλοί συνεργάτες της Δικηγορικής Εταιρείας. Από το χώρο του REAL ESTATE παρούσα ήταν η εκπρόσωπος του MIA CASA κα. Κωνσταντίνα Παππά ενώ παρόν στην εκδήλωση έδωσε και ο CEO της SAMMY κ. Ιωάννης Κωστόπουλος.

Την κοπή της βασιλόπιτας και τον καθιερωμένο αγιασμό τέλεσε, ο π. Νικόλαος Γουρδούπης, πρώτος στρατιωτικός ιερέας στη χώρα με τον βαθμό του Στρατηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Στο μήνυμα του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Δικηγορικής Εταιρείας κ. Δημήτριος Πεγλερίδης τόνισε τη συμβολή της εταιρείας στο κοινωνικό γίγνεσθαι, αναδεικνύοντας τον ρόλο της όχι μόνο ως παρόχου νομικών υπηρεσιών, αλλά και ως ενεργού και υπεύθυνου κοινωνικού εταίρου, με σταθερή προσήλωση στις αρχές της δικαιοσύνης, της διαφάνειας και της κοινωνικής ευθύνης. Ευχήθηκε η νέα χρονιά να φέρει νέες επιτυχίες. Κλείνοντας, ευχήθηκε υγεία, δημιουργικότητα και προσωπική και επαγγελματική πρόοδο σε όλους. Ο κ. Δημήτριος Γκαβέρας μέλος της εταιρείας δήλωσε ότι η νομική αριστεία δεν είναι υπόθεση στιγμής, αλλά αποτέλεσμα σταθερής και συνεπούς διαδρομής και ευχήθηκε σε όλους υγεία και πρόοδο. Ευχές για υγεία και ευημερία έδωσε σε όλους τους συνεργάτες και παρευρισκομένους και η κα. Ελευθερία Παπαδογιάννη τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και της ενότητας για την πρόοδο και την εξέλιξη σε όλους τους τομείς.