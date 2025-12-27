Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς με special menu στο Pepper

Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας με ένα τηλέφωνο στο 261 027 2987
Μία από τις καλύτερες επιλογές για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, είναι αυτή του αγαπημένου μας Pepper.
Οι υπεύθυνοί του, όπως μαθαίνουμε, ετοιμάζουν μια σπέσιαλ βραδιά, με πρωταγωνιστές φυσικά τις εξαιρετικές γευστικές επιλογές του μενού του σεφ Βανδώρου.
Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας με ένα τηλέφωνο στο 261 027 2987, γιατί όπως κάθε χρόνο, η ζήτηση είναι μεγάλη!
Το δε μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς, έτσι για να μπει με το δεξί ο νέος χρόνος, στο Pepper θα μας περιμένει, μεταξύ άλλων, λαχταριστή αχνιστή κοτόσουπα!
