Νησιωτικές αποδράσεις από τη Δυτική Ελλάδα: Πού να πας με πλοίο από την Πάτρα και τη γύρω περιοχή

Για πολλούς στη Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα, το καλοκαίρι ξεκινά τη στιγμή που ο δρόμος γυρίζει προς τη θάλασσα. Ο Πατραϊκός, οι παραλίες της Αχαΐας και της Ηλείας, το ηλιοβασίλεμα στο Ιόνιο, είναι από μόνα τους ένα πλήρες σκηνικό. Ο χάρτης όμως κρύβει κάτι ακόμη. Λίγες ώρες οδήγησης μέχρι την Κυλλήνη, την Πάτρα ή τον Αστακό, ένα ταξίδι με πλοίο, και ξαφνικά η γνώριμη ακτογραμμή γίνεται αφετηρία για πραγματικές νησιωτικές αποδράσεις.

Από τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά μέχρι την Ιθάκη και μικρότερα νησιά του Ιονίου, η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται σε ιδανικό σημείο για όσους προτιμούν τον ήχο της σειρήνας του πλοίου από τον θόρυβο των αεροδρομίων. Με λίγη οργάνωση και τα σωστά ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ένα απλό τριήμερο ή μια εβδομάδα διακοπών μπορεί να γίνει μια μικρή ιστορία island hopping, χωρίς να χρειαστείς ποτέ αεροπλάνο.

Ζάκυνθος: Η Πιο Γρήγορη Αλλαγή Σκηνικού

Για τους περισσότερους ταξιδιώτες στη Δυτική Ελλάδα, η Ζάκυνθος είναι η πρώτη σκέψη. Η διαδρομή είναι απλή και γνώριμη. Ακολουθείς τον δρόμο προς την Ηλεία, κατεβαίνεις στην Κυλλήνη, το βασικό «πέρασμα» της δυτικής Πελοποννήσου, αφήνεις το αυτοκίνητο κοντά στο λιμάνι και βλέπεις τα πλοία να γεμίζουν. Σε λίγο παραπάνω από μία ώρα κατεβαίνεις στη Ζάκυνθο, με την πόλη απλωμένη γύρω από τον κόλπο και το καμπαναριό του Αγίου Διονυσίου να σε υποδέχεται.

Η Ζάκυνθος είναι ιδανική αν θέλεις λίγο από όλα. Στον νότο βρίσκεις τον Λαγανά και όλη την έντονη τουριστική ζωή που τον συνοδεύει, ενώ προς τα βόρεια σε περιμένουν μικρότερα χωριά, καθαρά νερά και βόλτες με σκάφος στις Μπλε Σπηλιές και φυσικά στο διάσημο Ναυάγιο. Επειδή το νησί γεμίζει κάθε Αύγουστο, αξίζει να φροντίσεις τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από νωρίς.

Κεφαλονιά: Μεγάλες Ακτογραμμές και Βαθύ Μπλε

Πιο έξω στο Ιόνιο, η Κεφαλονιά είναι το επόμενο βήμα για όσους θέλουν μεγαλύτερο νησί και περισσότερη ποικιλία. Και εδώ η Κυλλήνη είναι το σημείο εκκίνησης, αυτή τη φορά με πλοία προς τον Πόρο. Το ταξίδι είναι μεγαλύτερο από της Ζακύνθου, αλλά αρκετά σύντομο για να το νιώθεις κομμάτι των διακοπών και όχι ταλαιπωρία. Να κάθεσαι στο κατάστρωμα και να βλέπεις την Πελοπόννησο να χάνεται πίσω σου και τα βουνά της Κεφαλονιάς να ξεπροβάλλουν μπροστά είναι από μόνο του εμπειρία.

Μόλις φτάσεις, το νησί σου προσφέρει τα πάντα. Από την κινηματογραφική καμπύλη του Μύρτου και τα χρωματιστά σπίτια της Άσσου, μέχρι τη Μελισσάνη και τη Δρογγαράτη και την ατμόσφαιρα στο Φισκάρδο. Για όσους ξεκινούν από Πάτρα, Πύργο ή Αγρίνιο, είναι απολύτως ρεαλιστικό να φύγεις το πρωί από το σπίτι και να τρως το βράδυ στην Κεφαλονιά. Για να αξιοποιήσεις όσο περισσότερο γίνεται τον χρόνο εκεί, είναι καλό να έχεις φροντίσει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια νωρίτερα, ειδικά αν ταξιδεύεις με αυτοκίνητο.

Ιθάκη: Μικρό Νησί για Αργές Μέρες

Πιο μικρή και πιο εσωστρεφής, η Ιθάκη είναι το νησί που πολλοί ονειρεύονται χωρίς να φτάνουν ποτέ. Από τη Δυτική Ελλάδα όμως είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Μπορείς να πας μέσω Κεφαλονιάς, συνδυάζοντας τα πλοία από Κυλλήνη με τα τοπικά δρομολόγια που συνδέουν τον Πόρο ή τη Σάμη με τον Πισαετό. Είναι ένα βήμα παραπάνω σε σχέση με τη Ζάκυνθο ή την Κεφαλονιά, αλλά σε ανταμείβει με ήσυχους όρμους, πέτρινα σπίτια και μια αίσθηση τόπου που δύσκολα βρίσκεις αλλού.

Το Βαθύ απλώνεται γύρω από τον κόλπο σαν φυσικό θέατρο, ενώ το Κιόνι και οι Φρίκες προσφέρουν ήρεμες βραδιές, απλό φαγητό και θάλασσα σχεδόν στο πιάτο σου. Η Ιθάκη ταιριάζει σε όσους προτιμούν βιβλίο, θάλασσα και κουβέντα από τα μεγάλα μπαρ και τα δυνατά φώτα. Επειδή για να φτάσεις ως εκεί συνήθως χρειάζεσαι περισσότερα από ένα πλοίο, έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία να δεις τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ως «σκελετό» του ταξιδιού.

Αστακός: Η Βόρεια Πύλη προς το Ιόνιο

Δεν ξεκινούν όλες οι διαδρομές από την Κυλλήνη. Για τους ταξιδιώτες της Δυτικής Ελλάδας, ο Αστακός στην Αιτωλοακαρνανία είναι μια ακόμη χρήσιμη πύλη, ειδικά για όσους προτιμούν να προσεγγίσουν την Κεφαλονιά ή την Ιθάκη από βορρά. Η διαδρομή κατά μήκος της ακτής έχει τη δική της γοητεία, με θέα στον κόλπο και τα νησιά των Εχινάδων, και τα πλοία από τον Αστακό προσφέρουν μια λίγο διαφορετική «οπτική» στο Ιόνιο σε σχέση με τη γραμμή της Κυλλήνης.

Αν ζεις σε Πάτρα, Πύργο, Μεσολόγγι ή Αγρίνιο, αυτή η βόρεια επιλογή σου δίνει περισσότερες εναλλακτικές. Ένα καλοκαίρι μπορεί να χρησιμοποιήσεις την Κυλλήνη για τη Ζάκυνθο, το επόμενο τον Αστακό για την Κεφαλονιά, πάντα με την ίδια βασική συνταγή: ξεκίνημα νωρίς, δρόμος που γνωρίζεις ήδη, ένα ταξίδι με πλοίο που σπάει την καθημερινότητα. Σε κάθε περίπτωση, το πρακτικό κλειδί είναι το ίδιο. Κοιτάζεις τα δρομολόγια νωρίτερα, διαλέγεις ημερομηνίες που ταιριάζουν με το πρόγραμμα της δουλειάς και της οικογένειας και εξασφαλίζεις τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια online, ώστε την ημέρα του ταξιδιού να έχεις να σκεφτείς μόνο τον καφέ, τις βαλίτσες και το πού θα καθίσεις στο κατάστρωμα.

Γιατί το Πλοίο Είναι Ιδανικό για τη Δυτική Ελλάδα

Η Δυτική Ελλάδα έχει πάντα στενή σχέση με τη θάλασσα. Από το λιμάνι της Πάτρας, που συνδέει την Ελλάδα με την Ιταλία, μέχρι τα μικρότερα λιμάνια της Αχαΐας και της Ηλείας, η ιδέα του ταξιδιού με πλοίο είναι σχεδόν καθημερινή. Στις καλοκαιρινές διακοπές, αυτή η παράδοση γίνεται πλεονέκτημα. Αντί να χρειάζεσαι αεροπλάνο για να πας σε νησί, ως κάτοικος Πάτρας, Αχαΐας ή των γύρω νομών μπορείς απλώς να οδηγήσεις, να επιβιβαστείς και να φύγεις.

Σήμερα, τα εργαλεία που έχεις στη διάθεσή σου κάνουν τα πράγματα ακόμη πιο εύκολα. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μπορείς πλέον να τα χειριστείς όπως κάποτε τα αεροπορικά: να τα συγκρίνεις, να διαλέγεις, να τα κλείνεις με μερικά κλικ και να τα έχεις αποθηκευμένα στο κινητό σου.

Στο τέλος, η πραγματική πολυτέλεια δεν είναι ο μακρινός, εξωτικός προορισμός, αλλά η δυνατότητα να αποφασίσεις μια Τρίτη ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα ξυπνήσεις σε νησί. Από τη Δυτική Ελλάδα, αυτή η επιλογή είναι ήδη στα χέρια σου. Ένας δρόμος προς την Κυλλήνη, την Πάτρα ή τον Αστακό, ένα πλοίο, μερικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με το όνομά σου και, λίγες ώρες αργότερα, ο ορίζοντας του Ιονίου απλωμένος μπροστά σου.