Γιορτάζουμε τον Άγιο Ανδρέα με μπακαλιάρο σκορδαλιά και ψαρόσουπα στο Pepper

Σταθερή επιλογή το αγαπημένο στέκι στην Πουκεβίλ
Παραδοσιακά, όπως κάθε χρόνο την ημέρα γιορτής της πόλης, του Αγίου Ανδρέα, έτσι και την Κυριακή, το αγαπημένο μας Pepper θα είναι κοντά μας από το μεσημέρι με βακαλάο σκορδαλιά, ψαρόσουπα και άλλες ξεχωριστές δημιουργίες από τον ταλαντούχο σεφ Ανδρέα Βανδώρο.
Η διαχρονική και must επιλογή για ποιοτικό φαγητό στο κέντρο της πόλης!
Τηλέφωνο κρατήσεων 2610272987.
