Καταναλώνουμε 90.000 περισσότερα μικροπλαστικά ετησίως πίνοντας εμφιαλωμένο νερό - Δείτε ποια είναι η λύση

Μία πρόσφατη μελέτη των ερευνητών του Concordia University του Μόντρεαλ έρχετια να προκαλέσει δικαολογημένες ανησυχίες στους καταναλωτές εμφιαλωμένου νερού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, οι άνθρωποι που καταναλώνουν εμφιαλωμένο νερό προσλαμβάνουν κατά μέσο όρο 90.000 περισσότερα μικροπλαστικά κάθε χρόνο σε σχέση με όσους πίνουν μόνο νερό βρύσης!

Αναλυτικότερα, η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Hazardous Materials τον Σεπτέμβριο του 2025, ανέλυσε πάνω από 140 προηγούμενες έρευνες για τις πλαστικές φιάλες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συσσώρευση μικροπλαστικών στον οργανισμό μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με την χρόνια κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού, ενώ η εισαγωγή νανοπλαστικών – πολύ μικρότερα σωματίδια – δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ανάλυση, αλλά θεωρείται ακόμα πιο επικίνδυνη.

Μάλιστα, η έρευνα επιβεβαιώνει ότι τα μικροπλαστικά μπορούν να:

-Προκαλέσουν βλάβες στο νευρικό, αναπνευστικό και αναπαραγωγικό σύστημα.

-Διαταράξουν το εντερικό μικροβίωμα και να προκαλέσουν χρόνια φλεγμονή.

-Αυξήσουν τον κίνδυνο καρκίνου και να επηρεάσουν την ανοσολογική απόκριση.

Γίνεται συνεπώς σαφές πως η συστηματική έκθεση σε μικροπλαστικά για χρόνια μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική συσσώρευση στον οργανισμό, με μακροχρόνιες συνέπειες για την υγεία.

Η πλέον κατάλληλη επιλογή για να προστατευτούμε είναι αναμφίβολα το νερό βρύσης με ένα καλό φίλτρο νερού για την κατακράτηση των υπαρχόντων μικροπλαστικών και άλλων ανεπιθύμητων ουσιών.

Για αναλυτική σχετική ενημέρωση, μπορείτε να καλέσετε την γνωστή εταιρία Real Water στο 2610432532, ώστε το εξεδικευμένο της προσωπικό να σας ενημερώσει για την κατάλληλη επιλογή ανάλογα με την ποιότητα του νερού δικτύου της περιοχής σας και σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Μάλιστα, μέχρι 6/12 υπάρχουν και ειδικές προσφορές, οπότε δεν υπάρχιε καλύτερη συγκυρία για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας, επιλέγοντας τα ποιοτικότερα φίλτρα νερού της αογ΄ρας! τώρα με τις προσφορές που έχει βάλει λόγω black friday μέχρι τις 6/12;