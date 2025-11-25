Η Coffee Island στηρίζει το πρόγραμμα “Women Say NO 2 Violence”

21 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα γίνονται Ασφαλή Σημεία, προσφέροντας ενημέρωση, καθοδήγηση και ένα πρώτο καταφύγιο για κάθε γυναίκα που βρίσκεται σε κίνδυνο
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η Coffee Island ενώνει τη φωνή της με την ΑΜΚΕ Immortaliting και τον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου, για να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα:
Καμία γυναίκα δεν είναι μόνη. Καμία μορφή βίας δεν είναι αποδεκτή.
Η CoffeeIslandεπιδιώκει όχι μόνο να διαδώσει το μήνυμα, αλλά και να ενδυναμώσει κάθε γυναίκα που βιώνει ή φοβάται τη βία. Να την πληροφορήσει, να τη στηρίξει και να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ευρύτερου πανελλαδικού δικτύου Ασφαλών Σημείων (SafePlaces), όπου κάθε γυναίκα μπορεί να νιώσει ασφάλεια, να ακουστεί και να καθοδηγηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες υποστήριξης.
Ήδη, 21 καταστήματα Coffee Island σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν ενεργά στο δίκτυο SafePlaces. Φέρουν ειδικό σήμα, διαθέτουν διακριτικό ενημερωτικό υλικό και οι ομάδες τους συμμετέχουν σε βασική εκπαίδευση για τον ευαίσθητο ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν, ώστε να σταθούν με διακριτικότητα, σεβασμό και ανθρωπιά δίπλα σε κάθε γυναίκα που ζητά βοήθεια.
Στο πλαίσιο της δράσης, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό webinar για τους εργαζόμενους της Coffee Island και τα σημεία αναφοράς. Οι συμμετέχοντες γνώρισαν τους Οργανισμούς, το έργο και τη φιλοσοφία του προγράμματος, ενώ ταυτόχρονα ενημερώθηκαν για το τι σημαίνει έμφυλη βία, πώς εκδηλώνεται και πώς μπορούμε να την αναγνωρίζουμε και να την αντιμετωπίζουμε στο εργασιακό περιβάλλον αλλά και στην καθημερινότητα.
Επιπλέον, στις 25 και 26 Νοεμβρίου, εθελοντές των φορέων θα βρίσκονται στα επιλεγμένα καταστήματα της Κρήτης, για να μιλήσουν με το κοινό, να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σε γυναίκες και άνδρες. Παρόμοιες ενέργειες θα πραγματοποιηθούν και σε Αθήνα και Πάτρα, ώστε το μήνυμα ενάντια στην έμφυλη βία και υπέρ της γυναικείας ενδυνάμωσης να φτάσει σε ακόμη περισσότερες τοπικές κοινότητες.
Οι δράσεις θα συνεχιστούν και το 2026, με στόχο το μήνυμα για την πρόληψη της έμφυλης βίας να φτάσει ακόμα πιο μακριά. Μέσα από το ολοένα διευρυνόμενο δίκτυο υποστήριξης, κάθε γυναίκα θα μπορεί να βρίσκει ένα πρώτο ασφαλές σημείο, μια ανθρώπινη επαφή και ένα χώρο εμπιστοσύνης, όπου θα νιώθει ότι τη σέβονται, την ακούν και στέκονται δίπλα της.
Η Coffee Island έχει φωνή και επιλέγει να την ενώνει με τις φωνές των γυναικών που λένε «όχι» στην έμφυλη βία.
