Η Coffee Island στηρίζει το πρόγραμμα “Women Say NO 2 Violence”

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η Coffee Island ενώνει τη φωνή της με την ΑΜΚΕ Immortaliting και τον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου, για να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα:

Καμία γυναίκα δεν είναι μόνη. Καμία μορφή βίας δεν είναι αποδεκτή.

Η CoffeeIslandεπιδιώκει όχι μόνο να διαδώσει το μήνυμα, αλλά και να ενδυναμώσει κάθε γυναίκα που βιώνει ή φοβάται τη βία. Να την πληροφορήσει, να τη στηρίξει και να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ευρύτερου πανελλαδικού δικτύου Ασφαλών Σημείων (SafePlaces), όπου κάθε γυναίκα μπορεί να νιώσει ασφάλεια, να ακουστεί και να καθοδηγηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες υποστήριξης.

Ήδη, 21 καταστήματα Coffee Island σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν ενεργά στο δίκτυο SafePlaces. Φέρουν ειδικό σήμα, διαθέτουν διακριτικό ενημερωτικό υλικό και οι ομάδες τους συμμετέχουν σε βασική εκπαίδευση για τον ευαίσθητο ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν, ώστε να σταθούν με διακριτικότητα, σεβασμό και ανθρωπιά δίπλα σε κάθε γυναίκα που ζητά βοήθεια.