Ολοκληρώνεται η Πατρών- Πύργου, παραδίδονται σήμερα τα τελευταία 10 χλμ., παρουσία Χρ. Δήμα

Σε έναν πλήρως αναβαθμισμένο και σύγχρονο αυτοκινητόδρομο θα κινούνται από σήμερα το μεσημέρι οι οδηγοί στην Πατρών–Πύργου, καθώς παραδίδεται και το τελευταίο τμήμα του έργου.

Στις 9.30 το πρωί αναμένεται να βρεθεί στο σημείο ο υπουργός Υποδομών, Χρίστος Δήμας, για την επίσημη τελετή παράδοσης

Μετά τα πρωινά εγκαίνια του νέου κομματιού μήκους 10 χιλιομέτρων, από την έξοδο της Πάτρας μέχρι τα Καμίνια, ο δρόμος ανοίγει στην κυκλοφορία, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για τη Δυτική Πελοπόννησο.

Με την ολοκλήρωση του άξονα, η Ολυμπία Οδός φτάνει πλέον τα 277 χιλιόμετρα και αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο της χώρας. Ένα έργο που χρειάστηκε σχεδόν 18 χρόνια για να ξεπεράσει εμπόδια και καθυστερήσεις, ικανοποιεί επιτέλους ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων Αχαΐας και Ηλείας, οι οποίοι επί δεκαετίες μετακινούνταν σε έναν δρόμο με υψηλή επικινδυνότητα.

Την πρώτη εικόνα της νέας εποχής έδωσε η παράδοση των 65 χιλιομέτρων από τα Καμίνια έως τον Πύργο, την 1η Αυγούστου. Στο πρώτο τρίμηνο λειτουργίας καταγράφηκαν 289.000 διελεύσεις. Η ημερήσια κυκλοφορία έφτανε περίπου τα 5.300 οχήματα ανά κατεύθυνση στον σταθμό του Πύργου, ενώ στον σταθμό της Κάτω Αχαΐας ξεπερνούσε τα 10.000. Τα καθημερινά συμβάντα ήταν κατά μέσο όρο οκτώ, με τα περισσότερα να αφορούν βλάβες σε οχήματα.

Η εμπειρία της Ολυμπίας Οδού στο τμήμα Κόρινθος- Πάτρα δείχνει εντυπωσιακή μείωση των ατυχημάτων κατά 83% και των θανατηφόρων συμβάντων κατά 91%, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για αντίστοιχη βελτίωση και στο νέο κομμάτι.

Πλήρως αυτοματοποιημένα διόδια

Με τη σημερινή παράδοση, η διαδρομή Πατρών–Πύργου θα ολοκληρώνεται πλέον σε 40 λεπτά, καθώς το νέο τμήμα κατασκευάστηκε με υψηλές προδιαγραφές από την ΑΒΑΞ. Πρόκειται για τον πρώτο αυτοκινητόδρομο στην Ελλάδα που λειτουργεί πλήρως αυτοματοποιημένα, με αποκλειστικά ηλεκτρονικά διόδια και μηχανήματα αυτόματης πληρωμής.

Μέχρι τώρα τα διόδια εφαρμόζονταν μόνο στο τμήμα Κυλλήνη–Πύργος. Από σήμερα ενεργοποιούνται σε όλο τον άξονα. Στους πρώτους μήνες λειτουργίας, δύο στους τρεις οδηγούς προτίμησαν τον πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, ενώ οι υπόλοιποι εξυπηρετήθηκαν από τα αυτόματα μηχανήματα, μοιρασμένοι σχεδόν ισόποσα ανάμεσα σε πληρωμές με κάρτα/κινητό και με κέρματα.

Το επόμενο βήμα: προς Αρχαία Ολυμπία και Τσακώνα

Το μεγάλο ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι το πώς θα φτάσει ο αυτοκινητόδρομος έως την Αρχαία Ολυμπία και στη συνέχεια μέχρι την Τσακώνα. Το υπουργείο Υποδομών εξετάζει τρία πιθανά σενάρια, ωστόσο όλα εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση, καθώς το κόστος για τα περίπου 89 χιλιόμετρα εκτιμάται μεταξύ 700 εκατομμυρίων και 1 δισ. ευρώ.

Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η τελική χάραξη, η οποία πρέπει να συμμορφώνεται με την απόφαση του ΣτΕ σχετικά με την προστασία της λίμνης Καϊάφα. Η όδευση είτε θα διέρχεται από την περιοχή με αυστηρούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς, είτε θα μεταφερθεί βορειότερα, με τη δημιουργία σήραγγας.

Λόγω του περιορισμένου κυκλοφοριακού φόρτου, η εξασφάλιση ευρωπαϊκών κονδυλίων θεωρείται δύσκολη. Γι’ αυτό το υπουργείο, όπως ανέφερε πρόσφατα στη Βουλή ο Χρίστος Δήμας, προσανατολίζεται στην κατάθεση ενιαίου φακέλου για τη χρηματοδότηση όλου του τμήματος, χωρίς επιμέρους «σπασίματα». Ωστόσο, οι διαδικασίες που απαιτούνται παραμένουν πολλές και ο χρονικός ορίζοντας ακόμη ασαφής.