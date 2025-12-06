Έρχεται η ώρα πληρωμής των αυξημένων συντάξεων - Ποιο το κέρδος των συνταξιούχων

Μετά την ενίσχυση των 250 ευρώ σε 1,4 εκατ συνταξιούχους, πλησιάζει η ώρα των συντάξεων, στις οποίες θα ενσωματωθεί η αύξηση του 2026, ύψους 2,4%.

Η αρχή θα γίνει την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου με τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ και οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου με τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, του Δημοσίου και του ΝΑΤ. Στις ίδιες ημερομηνίες θα πληρωθούν και οι επικουρικές συντάξεις.

Πέρα, όμως, από την καταβολή των αυξήσεων, χιλιάδες συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα δουν για πρώτη φορά πραγματική και όχι λογιστική αύξηση, καθώς από το 2026 ξεκινά το «ξήλωμα» της προσωπικής διαφοράς.

Ειδικότερα, εκτός της αύξησης που υπολογίζεται με βάση τον γνωστό μαθηματικό τύπου ΑΕΠ/ πληθωρισμού, από το 2026- άρα με τις συντάξεις του Ιανουαρίου που καταβάλλονται στο τέλος Δεκεμβρίου- ενεργοποιούνται και τα εξής μέτρα:

μη συνυπολογισμός της προσαύξησης της σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων λόγω της εργασίας τους κατά τον υπολογισμό της ΕΑΣ και

μη συμψηφισμός του 50% της αύξησης της σύνταξης με την προσωπική διαφορά από τον Ιανουάριο 2026, πλήρης δε κατάργηση του συμψηφισμού από τον Ιανουάριο 2027. Το μέτρο αυτό εκτιμάται ότι θα ωφελήσει άμεσα περίπου 671.000 συνταξιούχους.

Ενδεικτικά παραδείγματα

Συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει 214 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 464 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 357 ευρώ καθαρά.

Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1080 ευρώ θα λάβει 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου και 80 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 593 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 462 ευρώ καθαρά.

Συνταξιούχος με 20.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1460 ευρώ θα λάβει 376 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 200 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 576 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 388 ευρώ καθαρά.

Συνταξιούχος με 24.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1693 ευρώ θα λάβει 417 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 280 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 697 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 489 ευρώ καθαρά.

Κατανομή συνταξιούχων με προσωπική διαφορά ανά ποσό σύνταξης και ποσό προσωπικής διαφοράς: