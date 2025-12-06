Θεσσαλονίκη: Σύλληψη δύο 18χρονων μετά από «χτυπήματα» σε θυρίδες παραλαβής

Η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας δεν κράτησε πολύ. Δύο 18χρονοι εντοπίστηκαν γρήγορα μέσα στη νύχτα της Παρασκευής (06.12.2025) σε κατάστημα υπηρεσιών παράδοσης στη Θεσσαλονίκη.

Είχαν ήδη καταφέρει να ανοίξουν τρεις αυτόματες θυρίδες και να αφαιρέσουν το περιεχόμενό τους.

Άλλες επτά θυρίδες έφεραν εμφανή σημάδια παραβίασης στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι ύποπτοι φαίνεται πως προσπάθησαν να τις διαρρήξουν πριν από την άφιξη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο σημείο κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα καθώς και ένα κατσαβίδι, το οποίο θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε για τις διαρρήξεις.

Τα ανακτηθέντα αντικείμενα θα επιστραφούν στην εταιρεία, ενώ για τους δύο συλληφθέντες σχηματίστηκε δικογραφία. Οι νεαροί αναμένεται να οδηγηθούν σύντομα στη Δικαιοσύνη.