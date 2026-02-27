Πάτρα: Ποιες περιοχές δεν θα έχουν νερό την Κυριακή 1η Μαρτίου

Λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος από την ΔΕΗ, που επηρεάζει κεντρικά αντλιοστάσια, την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, τη συγκεκριμένη ημέρα, από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ., θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις περιοχές:

Εγλυκάδα – Περιβόλα – Νέο Σούλι.

Η ΔΕΥΑΠ, στην αν ακοίνωσή της, παρακαλεί για την μείωση της κατανάλωσης και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.