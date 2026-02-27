Πάτρα: Άνοιξε τις πύλες της η 9η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου
Άνοιξε νωρίτερα σήμερα τις πύλες της , με την εναρκτήρια εκδήλωση, η 9η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ.
Η διοργάνωση διεξάγεται στο Συνεδριακό και Πανεπιστημιακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και θα διαρκέσει ως την Κυριακή 1η Μαρτίου με σύνθημα: «Συνεργαζόμαστε – Δημιουργούμε – Καινοτομούμε» και ελεύθερη είσοδο.
Η Patras IQ αποτελεί μια μακροχρόνια αναπτυξιακή πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση της μεταφοράς τεχνογνωσίας, τη δικτύωση και τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, επιχειρήσεων, νεοφυών σχημάτων και θεσμικών φορέων.
Η Έκθεση λειτουργεί ως πλατφόρμα ανάδειξης καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, διευκολύνοντας τη μετατροπή της γνώσης σε εφαρμοσμένη τεχνολογία, προϊόντα και υπηρεσίες με πραγματικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.
Η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – PATRAS IQ αποτελεί συνεργασία των Υπουργείων Ανάπτυξης και Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας με αντικειμενικό στόχο την υποστήριξη της έξυπνης ανάπτυξης.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr