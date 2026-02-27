Πάτρα: Άνοιξε τις πύλες της η 9η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Άνοιξε νωρίτερα σήμερα τις πύλες της , με την εναρκτήρια εκδήλωση, η 9η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ.

Η διοργάνωση διεξάγεται στο Συνεδριακό και Πανεπιστημιακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και θα διαρκέσει ως την Κυριακή 1η Μαρτίου με σύνθημα: «Συνεργαζόμαστε – Δημιουργούμε – Καινοτομούμε» και ελεύθερη είσοδο.

Η Patras IQ αποτελεί μια μακροχρόνια αναπτυξιακή πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση της μεταφοράς τεχνογνωσίας, τη δικτύωση και τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, επιχειρήσεων, νεοφυών σχημάτων και θεσμικών φορέων.

Η Έκθεση λειτουργεί ως πλατφόρμα ανάδειξης καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, διευκολύνοντας τη μετατροπή της γνώσης σε εφαρμοσμένη τεχνολογία, προϊόντα και υπηρεσίες με πραγματικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.

Η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – PATRAS IQ αποτελεί συνεργασία των Υπουργείων Ανάπτυξης και Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας με αντικειμενικό στόχο την υποστήριξη της έξυπνης ανάπτυξης.