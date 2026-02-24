‍Το Επιμελητήριο Αχαΐας στην Patras IQ 2026

"Το Επιμελητήριο Αχαΐας προετοιμάζει δυναμική παρουσία στην 9η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα από την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου έως και την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026", τονίζει στην ανακοίνωσή του και συνεχίζει:

'Η διοργάνωση αποτελεί το σημαντικότερο περιφερειακό γεγονός καινοτομίας και τεχνολογίας, φέρνοντας σε επαφή την επιχειρηματική κοινότητα, την ακαδημαϊκή έρευνα και τους θεσμικούς φορείς.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του, το Επιμελητήριο Αχαΐας διοργανώνει ειδική θεματική συνεδρία την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 (11:00 π.μ. – 1:00 μ.μ., Αίθουσα 1 / I-12 & I-13) με τίτλο: “Achaia Business & Innovation Showcase 2026 – Παρουσιάζοντας Βέλτιστες Πρακτικές & Επιτυχημένα Παραδείγματα”

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ανάδειξη καινοτόμων, εξωστρεφών και βιώσιμων επιχειρήσεων της Αχαΐας, που εφαρμόζουν σύγχρονες τεχνολογίες, νέες ιδέες και πρακτικές υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Μέσα από τη δράση αυτή, το Επιμελητήριο φιλοδοξεί να προβάλει το δυναμικό και ανταγωνιστικό προφίλ της τοπικής επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας την παρουσία της τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης θα βρεθεί ένα δυναμικό πάνελ επιχειρήσεων-μελών του Επιμελητηρίου, οι οποίες διακρίνονται στους τομείς της καινοτομίας, της πράσινης μετάβασης και της εξωστρέφειας.

Η θεματική συζήτηση θα αναδείξει καλές πρακτικές, στρατηγικές ανάπτυξης και τρόπους αξιοποίησης της τεχνολογίας και της βιωσιμότητας ως μοχλών ανταγωνιστικότητας.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

11:00-11:10 Χαιρετισμός από εκπρόσωπους του Επιμελητηρίου Αχαΐας

11:10-11:20 Ευρωπαϊκά Προγράμματα & Επιχειρηματική καινοτομία

Θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα ακόλουθα προγράμματα:

Markato

Helix -Smart

Progress

Στην ενότητα αυτή θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των προγραμμάτων του Επιμελητηρίου και της ΑΧΕΠΑΝ, με έμφαση στον τρόπο με τον οποίο αυτά επιλέγονται, στη στρατηγική στόχευσή τους και στον σχεδιασμό δράσεων που προάγουν την επιχειρηματική καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Η παρουσίαση θα αναδείξει αναμενόμενα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία.

11:20-12.00 . Panel Συζήτησης / Q&A

Θέμα: «Αλλάζοντας τον τρόπο που επιχειρούμε στην Αχαΐα: Καινοτομία, πράσινη μετάβαση και νέες στρατηγικές»

Βέλτιστες Πρακτικές & Επιτυχημένα Παραδείγματα της Αχαϊκής επιχειρηματικότητας

• Συμμετέχουν οι επιχειρηματίες-ομιλητές και εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου

• Συζήτηση για δυσκολίες, ευκαιρίες και ανάγκες του τοπικού οικοσυστήματος

Πάνελ επιχειρήσεων

Συμμετέχουν:

Adamant: Αντώνιος Βαβουλιώτης Managing Director CEO )

Brite-Solar: Δρ. Ηλίας Σταθάτος VP of Engineering)

Coffeeco: Δρ. Αλέξης Παντζιάρου CEO & Co- Founder

Sammyacht: Γιάννης Παναρέτου Co- founder & COO

Liofyllo: Αλεξάνδρα Μακρυγεώργου Founder & Chairwoman,

Vongrid : Υπ. Διδάκτωρ Ειρήνη Ιωαννίδου Managing Director

12:00-12:50: Networking & B2B / B2Talent Meetings

Παρουσιάσεις εκθεμάτων από επιχειρήσεις

Συναντήσεις επιχειρήσεων με πιθανούς συνεργάτες, επενδυτές ή νέους επαγγελματίες

Δυνατότητα υποβολής βιογραφικών ή σύντομων παρουσιάσεων

12:50-13:00: Κλείσιμο Session

Συντονισμός: κ. Δρ. Δημήτρης Καραγιάννης, Δ/ντής Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητηρίου Αχαΐας ΑΧΕΠΑΝ".