Oι ερωτήσεις της παράταξης "Νέα Δυτική Ελλάδα" στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας

"Απαντήσεις και ενημέρωση για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και στις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδος ζητούν με ερωτήσεις τους προς την περιφερειακή Αρχή Δυτικής Ελλάδος, ο επικεφαλής και περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας «Νέα Δυτική Ελλάδα», στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, τονίζει η ανακοίνωση και συνεχίζει:

Ειδικότερα, ο επικεφαλής της παράταξης, Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης θέτει το ζήτημα της λειτουργίας του Φράγματος Πηνειού και της διαχείρισης του νερού, όπως και της φημολογούμενης κατασκευής φωτοβολταϊκού πάρκου πέριξ του φράγματος, ο αντιπρόεδρος της Π.Ε. Δυτικής Ελλάδος, περιφερειακός σύμβουλος Αχαΐας, Γεράσιμος Φεσσιάν ζητά ενημέρωση σχετικά με τις εκκρεμότητες του εγγειοβελτιωτικού έργου του κυρωθέντος υποχρεωτικού αναδασμού «Ξηροκάμπου» Σκεπαστού, ο περιφερειακός σύμβουλος Αχαΐας, Θεοφάνης Αδαμόπουλος ζητά ενημέρωση για την εξέλιξη του έργου ανάπλασης του παραθαλάσσιου μετώπου στις περιοχές Ρίου και Αγίου Βασιλείου Πατρών, η περιφερειακή σύμβουλος Αιτωλοακαρνανίας, Μαρία Μπούση θέτει ζήτημα άμεσης αποζημίωσης παραγωγών σε Ευηνοχώρι και Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας μετά τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή και ο περιφερειακός σύμβουλος Αιτωλοακαρνανίας, Χρήστος Κωστακόπουλος ζητά ενημέρωση σχετικά με τη συντήρηση και στατικότητα των υποδομών στην Αιτωλοακαρνανία μετά τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα.

ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΗΝΕΙΟΥ

Μετά την επίσκεψή του στο Φράγμα Πηνειού, ο κ. Σκιαδαρέσης ζητά ενημέρωση για:

1. Ποια η κατάσταση λειτουργίας του Φράγματος Πηνειού και της διαχείρισης του ύδατος αυτού (στατικότητα, επάρκεια, επισκεψιμότητα).

2. Ενημέρωση του Σώματος για την φημολογούμενη κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου πέριξ του φράγματος και την ακριβή τοποθέτηση αυτού».

ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΩΤΙΚΟ ΣΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟ

Ο κ. Φεσσιάν με την ερώτησή του ζητά ενημέρωση για την πορεία ολοκλήρωσης και λειτουργίας του εγγειοβελτιωτικού έργου του Αναδασμού «Ξηροκάμπου» Σκεπαστού, και ιδιαίτερα για την εκσκαφή της τάφρου μήκους 2,5 χλμ. κατά μήκος της Εθνικής Οδού 31, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της 16-4- 2021 για την υπογραφή της σύμβασης του έργου οδικής ασφάλειας στην Π.Ε. Αχαΐας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

Ο κ. Αδαμόπουλος ζητά ενημέρωση για το έργο ανάπλασης του παραθαλάσσιου μετώπου στις περιοχές Ρίου και Αγίου Βασιλείου Πατρών, και συγκεκριμένα, για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, όπως επίσης, κι αν υπάρχει κάποια μεταβολή ή περιορισμός της έκτασης των παρεμβάσεων σε σχέση με το αρχικό εγκεκριμένο σχέδιο και εάν υπάρχουν περικοπές στη χρηματοδότηση του έργου.

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟ

Από την πλευρά της, η κα Μπούση ζητά την άμεση αποζημίωση παραγωγών σε Ευηνοχώρι και Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας μετά τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή προκαλώντας σοβαρότατες ζημιές. Όπως επισημαίνει «οι καταστροφές σε καλλιέργειες, ελαιώνες, θερμοκήπια, αγροτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό είναι εκτεταμένες, με άμεσο αντίκτυπο στο εισόδημα και την επιβίωση των παραγωγών.

Οι συγκεκριμένες περιοχές αποτελούν ζώνες με σημαντική αγροτική δραστηριότητα και συμβάλλουν ουσιαστικά στην τοπική οικονομία. Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών εκτίμησης και αποζημίωσης δημιουργεί έντονη ανασφάλεια στους πληγέντες παραγωγούς. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας και της υποχρέωσής της να στηρίζει έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα, ερωτάται η Περιφερειακή Αρχή αν έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών, ποιο είναι το συνολικό ύψος των ζημιών που έχει αποτυπωθεί, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες παραγωγούς, αν έχει ζητηθεί έκτακτη χρηματοδότηση και ποια άμεσα μέτρα στήριξης προτίθεται να λάβει η Περιφέρεια».

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Τέλος, ο κ. Κωστακόπουλος, αναφέρει πως «το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως και σε πολλές περιοχές της χώρας, έτσι και σε σημεία της Αιτωλοακαρνανίας, εξαιτίας των μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχοπτώσεων, προκλήθηκαν σοβαρά και εκτεταμένα προβλήματα στις υποδομές του νομού (κατολισθήσεις, υποχωρήσεις οδοστρωμάτων, φθορές σε τεχνικά έργα κ.λπ.). Χωρίς πρόθεση κινδυνολογίας, μεταφέρω τον έντονο προβληματισμό κατοίκων της περιοχής της Αβόρανης, οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί μου εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με τη στατικότητα και τη συντήρηση της γέφυρας της περιοχής. Αντίστοιχοι προβληματισμοί διατυπώνονται και από κατοίκους περιοχών της ορεινής Τριχωνίδας και της Μακρυνείας. Παράλληλα, σε πρόσφατη δημόσια τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητήριου Αιτωλοακαρνανίας, κ. Κέκελος, αναφέρθηκε στο ευρύτερο ζήτημα της κατάστασης των υποδομών και στο ερώτημα εάν και κατά πόσο πραγματοποιούνται τακτικές συντηρήσεις και με ποια συχνότητα». Ο περιφερειακός σύμβουλος ρωτά αν έχουν γίνει έλεγχοι στατικότητας και συντήρησης στις γέφυρες και στα οδικά δίκτυα αρμοδιότητας της Περιφέρειας στην Αιτωλοακαρνανία, κάθε πότε γίνονται οι έλεγχοι, αν έχουν γίνει εργασίες συντήρησης, αν υπάρχει επικαιροποιημένο μητρώο καταγραφής της κατάστασης των υποδομών και σχεδιασμός ιεράρχησης παρεμβάσεων κι αν προβλέπεται ειδικό πρόγραμμα προληπτικών παρεμβάσεων για περιοχές που έχουν επιβαρυνθεί από ακραία καιρικά φαινόμενα».