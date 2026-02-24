Κυψέλη: Παραδόθηκε ο 64χρονος που προσπάθησε να κακοποιήσει σεξουαλικά 25χρονη ΑμεΑ

Αυτοβούλως παρουσιάστηκε στην αστυνομία ο 64χρονος από την Αλβανία, τον οποίο κατήγγειλε η μητέρα μιας 25χρονης ΑμεΑ για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της κόρης της, μέσα στο σπίτι τους στην Κυψέλη.

Το περιστατικό έγινε γνωστό το περασμένο Σάββατο (21.02.2026), όταν η μητέρα δύο δίδυμων κοριτσιών ΑμεΑ, είδε τον 64χρονο φερόμενο ως δράστη να ασελγεί σε βάρος της μιας κόρης της. Μάλιστα, ο ίδιος φέρεται να προσπάθησε να κακοποιήσει σεξουαλικά και την δίδυμη αδερφή του 25χρονου θύματος.

Σήμερα Tρίτη (24.02.2026) ο 64χρονος παρουσιάστηκε με τη συνοδεία του δικηγόρου του στο αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με την μητέρα της 25χρονης που τον κατήγγειλε, ο άνδρας ήταν γνωστός τους επί χρονιά και συχνά βοηθούσε την οικογένεια.

Η γυναίκα όταν είδε τον 64χρονο από το κλειστό κύκλωμα καμερών που είχε εγκαταστήσει στο σπίτι της και αντιλήφθηκε τι συνέβη, κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές. Μάλιστα, στη δημοσιότητα έχει δοθεί συγκλονιστικό βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει την μητέρα των κοριτσιών να επιστρέφει σπίτι της, να χτυπά τον 64χρονο στο κεφάλι ε ένα τηγάνι και να τον κυνηγάει με μαχαίρι. Παρά την «μάχη» που έδωσε η μητέρα, ο 64χρονος κατάφερε να φύγει από το σπίτι.

Η μητέρα, μέσα σε όλα τα τραγικά που συνέβησαν, δήλωσε ότι αισθάνεται τυχερή, καθώς υπήρχαν κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τα πάντα: «Πήγε να με αγκαλιάσει και καλά για συγγνώμη και του ρίχνω μια με το τηγάνι. Γλιστράω και πέφτω, και εκείνη την ώρα βρήκε την ευκαιρία και άρχισε να με χτυπά. Προσπαθώ να σηκωθώ και πάλι αρχίζει και μου ρίχνει. Φεύγει, τον κυνηγάω με ένα μαχαίρι», είπε.

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη της κόρης του 64χρονου, η οποία είπε ότι ο πατέρας της είχε ασελγήσει σε βάρος της, όταν η ίδια ήταν 7 ετών.

«Έχω ζήσει το ίδιο περιστατικό που έχει ζήσει το κορίτσι. Ήμουν μικρή και φοβόμουν να φέρω αντίρρηση μη με έδερνε, μη με σκότωνε. Επτά χρονών ήμουν… Το κράτησα μέσα μου για πολλά χρόνια. Θεωρούσα ότι δεν έγινε κάτι σημαντικό», αποκάλυψε η κόρη του 64χρονου.

Ο πατέρας της μάλιστα φέρεται να προσπάθησε να τη βγάλει τρελή. «Μου λέει “δεν έχω κάνει τίποτα, είσαι τρελή, το έχεις σκαρφιστεί από το μυαλό σου, δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο και δεν θα σου πω ποτέ μου συγγνώμη”. Είμαι μάνα και υποστηρίζω τη μάνα», πρόσθεσε η κόρη του 64χρονου.