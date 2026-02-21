Κυψέλη: Μητέρα κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της 25χρονης ΑμεΑ κόρης της

Μια σοβαρή καταγγελία έκανε η μητέρα μιας 25χρονης ΑμεΑ στην Κυψέλη, για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της κόρης της από άνδρα που την βοηθούσε με τα ψώνια της.

Η μητέρα της νεαρής κοπέλας φέρεται να διαπίστωσε το περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησηυς σε βάρος της 25χρονης μέσω καμερών που υπήρχαν μέσα στο σπίτι τους στην Κυψέλη.

Ως φερόμενος δράστης αναφέρεται ένας άνδρας με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος φέρεται να βοηθούσε τη μητέρα με τα ψώνια, ο οποίος μάλιστα διαμένει επίσης στην περιοχή της Κυψέλης.

Εκτός από την 25χρονη που φέρεται να έπεσε θύμα κακοποίησης, η μητέρα έχει άλλη μία κόρη – δίδυμη με την 25χρονη και επίσης ΑμεΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα από τα δύο κορίτσια φέρεται να υπέστη σεξουαλική κακοποίηση, ενώ στο δεύτερο, ο δράστης, φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει την πράξη.

Τα δύο κορίτσια έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

Παράλληλα, η μητέρα τους βρίσκεται στο Αστυνομικό Τμήμα και δίνει κατάθεση, με τις αρχές να αναζητούν τον φερόμενο δράστη.