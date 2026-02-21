Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αιγιάλεια: «Τους πυροβόλησε πισώπλατα»- Τι λέει ο πατέρας ανήλικου που δέχθηκε πυρά

Αιγιάλεια: «Τους πυροβόλησε πισώπλατα»- ...

Άγνωστος άνοιξε πυρ στην οδό Φιλοποίμενος – Εκτός κινδύνου οι νεαροί, σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Αίγιο, όταν τέσσερις ανήλικοι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς ενώ κινούνταν πεζοί στην οδό Φιλοποίμενος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι νεαροί είχαν βγει για βόλτα όταν δέχθηκαν αιφνιδιαστικά πυρά από άγνωστο άτομο. Οι ίδιοι φέρονται να μην αντιλήφθηκαν αρχικά τι είχε συμβεί, θεωρώντας πως επρόκειτο για κροτίδα. Λίγη ώρα αργότερα, διαπιστώθηκε ότι έφεραν τραύματα από σκάγια στα κάτω άκρα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματα εντοπίζονται κυρίως στους μηρούς και στα πόδια, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία. Ωστόσο, ένας εκ των τραυματιών αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς σκάγια έχουν προκαλέσει τραυματισμό κοντά σε οστό στην περιοχή του αστραγάλου.

Όπως ανέφερε πατέρας 15χρονου τραυματία, τα παιδιά δεν είχαν προηγούμενη αντιπαράθεση με κανέναν και ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε χωρίς καμία προειδοποίηση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Ελληνική Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πυροβολισμοί Αιγιάλεια
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a0\u03c5\u03c1\u03bf\u03b2\u03bf\u03bb\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03af ","\u0391\u03b9\u03b3\u03b9\u03ac\u03bb\u03b5\u03b9\u03b1"]
821918
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις