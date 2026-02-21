Αιγιάλεια: «Τους πυροβόλησε πισώπλατα»- Τι λέει ο πατέρας ανήλικου που δέχθηκε πυρά

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Αίγιο, όταν τέσσερις ανήλικοι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς ενώ κινούνταν πεζοί στην οδό Φιλοποίμενος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι νεαροί είχαν βγει για βόλτα όταν δέχθηκαν αιφνιδιαστικά πυρά από άγνωστο άτομο. Οι ίδιοι φέρονται να μην αντιλήφθηκαν αρχικά τι είχε συμβεί, θεωρώντας πως επρόκειτο για κροτίδα. Λίγη ώρα αργότερα, διαπιστώθηκε ότι έφεραν τραύματα από σκάγια στα κάτω άκρα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματα εντοπίζονται κυρίως στους μηρούς και στα πόδια, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία. Ωστόσο, ένας εκ των τραυματιών αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς σκάγια έχουν προκαλέσει τραυματισμό κοντά σε οστό στην περιοχή του αστραγάλου.

Όπως ανέφερε πατέρας 15χρονου τραυματία, τα παιδιά δεν είχαν προηγούμενη αντιπαράθεση με κανέναν και ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε χωρίς καμία προειδοποίηση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Ελληνική Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.