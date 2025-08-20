Η διαχείριση της επικοινωνίας, δεν είναι πάντα απλή – αντίθετα, καμιά φορά, μοιάζει με ναρκοπέδιο.

Και ενώ μπορεί να έχετε κάθε καλή πρόθεση, τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα σας, δεν συνάδουν με τις προθέσεις σας. Δεν είστε δηλαδή κακόβουλος, ούτε αναίσθητος. Απλώς, όσα λέτε, δεν ακούγονται όπως τα έχετε στο μυαλό σας.

Στο άρθρο αυτό, αναλύονται 8 συνηθισμένες φράσεις που σας κάνουν να ακούγεστε αγενείς.

Αναλύοντας αυτές τις φράσεις, θα κατανοήσουμε γιατί μπορεί να θεωρηθούν αγενείς, και θα σας προτείνουμε εναλλακτικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη θέση τους. Δεν είναι μόνο για να “τηρήσετε τα προσχήματα” — αλλά για να δημιουργήσετε πιο ουσιαστικές και με σεβασμό σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω σας.

Ακόμη και στον παγκοσμίως διασυνδεδεμένο κόσμο μας, όπου η κακή επικοινωνία έχει γίνει κάτι συνηθισμένο, είναι ζωτικής σημασίας να επικοινωνούμε με σαφήνεια και ευγένεια.

Οι 8 πιο συνηθισμένες φράσεις που κάνουν κάποιον να ακούγεται αγενής ακόμη και αν δεν είναι

“Ό,τι να ‘ναι”

“Χαλάρωσε”

“Παραείσαι ευαίσθητος”

“Πλάκα έκανα”

“Χωρίς προσβολή”

“Εσύ πάντα…” ή “Εσύ πάντα”

“Δεν είναι δικό μου πρόβλημα”

“Δεν με νοιάζει”

“Ό,τι να ‘ναι”

Μέσα σε μια συζήτηση, μπορεί να σας ξεφύγει μια τέτοια έκφραση, χωρίς να το πολυσκεφτείτε. Όμως, να τι συμβαίνει: Παρά την αθωότητά της, αυτή η μικρή φράση μπορεί να γίνει παγίδα στην επικοινωνία.

Το “ό,τι να ’ναι”, εκλαμβάνεται ως απαξιωτικό και αγενές. Μπορεί να κάνει τον συνομιλητή να νιώσει ότι αδιαφορείτε για τη γνώμη ή τα συναισθήματά του.

Δεν είναι ότι θέλετε να φανείτε αγενής, αλλά έτσι μπορεί να εκληφθεί.

Η λύση; Αντικαταστήστε το “ό,τι να ’ναι” με πιο προσεγμένες εκφράσεις, όπως “Καταλαβαίνω την άποψή σου” ή “Ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε”.

Μπορεί να φαίνεται μικρή αλλαγή, αλλά μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στον τρόπο που τα λόγια σας ακούγονται και ερμηνεύονται. Να θυμάστε πως, ακόμα και σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, οι λέξεις μας έχουν βαρύτητα. Ας τις χρησιμοποιούμε με σύνεση.

“Χαλάρωσε”

Αυτό, πράγματι, αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή.

Όταν λέτε σε έναν άνθρωπο που βιώνει έντονα συναισθήματα να χαλαρώσει, πετυχαίνετε το ακριβώς αντίθετο.

Μπορεί να ακουστεί σαν να υποτιμάτε τα συναισθήματα και τα πάθη του. Σαν να του λέτε ότι η συναισθηματική του ένταση είναι αδικαιολόγητη ή ακατάλληλη.

Αντί να προσπαθείτε να “ηρεμήσετε” κάποιον, δοκιμάστε να πείτε κάτι όπως: “Καταλαβαίνω ότι αυτό σε επηρεάζει έντονα — ας προσπαθήσουμε να το δούμε μαζί“, ή “Βλέπω ότι αυτό είναι σημαντικό για εσάς — θέλετε να κάνουμε ένα διάλειμμα και να το ξαναδούμε πιο ψύχραιμα;”

Τέτοιες φράσεις δείχνουν κατανόηση, αποδοχή και συνεργατική διάθεση — και αυτό είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από το απλό, και συχνά απορριπτικό, “ηρεμήστε”.

“Παραείσαι ευαίσθητος”

Η Έλεαναρ Ρούζβελτ είχε πει: “Κανείς δεν μπορεί να σε κάνει να νιώσεις κατώτερος χωρίς τη συγκατάθεσή σου”. Αυτό το απόφθεγμα αποκτά ιδιαίτερο νόημα όταν εξετάζουμε τη φράση “είσαι υπερβολικά ευαίσθητος”.

Δεν είναι δική μας δουλειά να καθορίσουμε πώς θα πρέπει να αντιδρά ή να νιώθει κάποιος σε μια κατάσταση. Όταν λέμε “είστε υπερβολικά ευαίσθητοι”, ουσιαστικά ακυρώνουμε τα συναισθήματα και τις εμπειρίες του άλλου. Θέτουμε ένα μέτρο αντίδρασης βασισμένο στη δική μας αντίληψη.

Πρόκειται για φράση που μπορεί να σας κάνει να φανείτε αγενείς, ακόμα κι αν ο σκοπός σας είναι να καθησυχάσετε ή να προσφέρετε οπτική.

Αντί γι’ αυτό, δοκιμάστε να επιβεβαιώσετε τα συναισθήματα του άλλου. Εκφράσεις όπως “βλέπω ότι αυτό σας αναστάτωσε” ή “δεν είχα πρόθεση να σας κάνω να αισθανθείτε έτσι” δείχνουν ενσυναίσθηση και κατανόηση — και πάνω απ’ όλα, σεβασμό για τη συναισθηματική του αντίδραση.

“Πλάκα έκανα”

Το χιούμορ είναι κάτι περίπλοκο. Είναι υποκειμενικό και διαφέρει από άτομο σε άτομο. Αυτό που μπορεί να φαίνεται ξεκαρδιστικό σε κάποιον, μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό από κάποιον άλλο.

Γνωρίζατε ότι υπάρχουν πάνω από 50 διαφορετικά είδη χιούμορ; Κι όμως! Και δεν ταιριάζουν όλα με τις προσωπικές προτιμήσεις ή τα όρια του καθενός.

Όταν λέτε “ήταν απλώς ένα αστείο”, αφού κάποιος εκφράσει δυσφορία ή προσβολή, μπορεί να φανεί σαν να υποβαθμίζετε τα συναισθήματά του ή να ακυρώνετε την εμπειρία του. Ίσως να μην έχετε σκοπό να φανείτε αγενείς, όμως αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να εκληφθεί.

Αντί γι’ αυτό, όταν ένα αστείο δεν πετυχαίνει όπως το περιμένατε, μια ειλικρινής φράση όπως “Συγγνώμη, δεν ήθελα να σας προσβάλω” μπορεί να κάνει τη διαφορά. Δείχνει ότι σέβεστε τα συναισθήματα του άλλου και αναγνωρίζετε το λάθος σας.

“Χωρίς προσβολή”

Ας είμαστε ειλικρινείς: πότε ήταν η τελευταία φορά που κάτι καλό ακολούθησε τη φράση “Χωρίς παρεξήγηση, αλλά…”;

Αυτή η φράση χρησιμοποιείται συχνά ως πρόλογος για ένα προσβλητικό σχόλιο ή μια κριτική. Λειτουργεί σαν αποποίηση ευθύνης, μια προσπάθεια να προλάβουμε την αρνητική αντίδραση του άλλου, ενώ στην πραγματικότητα γνωρίζουμε ότι αυτό που πρόκειται να πούμε ενδέχεται να τον πληγώσει.

Η αλήθεια είναι πως, αν αισθανόμαστε την ανάγκη να ξεκινήσουμε μια πρόταση με “χωρίς παρεξήγηση”, πιθανότατα έχουμε ήδη συνείδηση ότι τα λόγια μας μπορεί να ενοχλήσουν.

Αντί να χρησιμοποιείτε αυτήν τη φράση σαν ασπίδα, δοκιμάστε να διατυπώσετε την άποψή σας με πιο εποικοδομητικό και συμπονετικό τρόπο. Εκφράσεις όπως “Δεν θέλω να σας πληγώσω, αλλά…” ή “Ελπίζω να μην παρεξηγήσετε αυτό που θα πω…”, μπορούν να μετριάσουν το ύφος και να δείξουν σεβασμό στα συναισθήματα του άλλου.

Θυμηθείτε: η επικοινωνία δεν έχει να κάνει μόνο με το τι λέμε, αλλά και με το πώς το λέμε.

“Εσύ πάντα…” ή “Εσύ πάντα”

Αυτές οι απόλυτες εκφράσεις μπορεί να είναι πραγματικές “νάρκες” σε μια συνομιλία.

Όταν λέμε “πάντα κάνετε” ή “ποτέ δεν κάνετε”, γενικεύουμε τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου, συνήθως με αρνητική χροιά. Αυτό μπορεί να κάνει τον συνομιλητή να νιώσει ότι τον κρίνουν άδικα ή ότι δεν τον κατανοούν.

Το πρόβλημα με αυτού του είδους τις γενικεύσεις είναι ότι δεν αφήνουν περιθώριο για αποχρώσεις ή για κατανόηση. Συχνά εκλαμβάνονται ως κατηγορίες και όχι ως παρατηρήσεις.

Αντί γι’ αυτό, προσπαθήστε να εστιάσετε στη συγκεκριμένη συμπεριφορά ή στο περιστατικό που σας ενοχλεί. Εκφράσεις όπως “Παρατήρησα ότι μερικές φορές…” ή “Σε αυτήν την περίπτωση…” μπορούν να οδηγήσουν σε μια πιο εποικοδομητική συζήτηση.

Σκοπός είναι να ενισχύσουμε τον ανοιχτό διάλογο, όχι να αποδώσουμε ευθύνες. Άλλωστε, η επικοινωνία είναι ένας δρόμος με δύο κατευθύνσεις.

“Δεν είναι δικό μου πρόβλημα”

Συχνά βρισκόμαστε σε καταστάσεις όπου ερχόμαστε αντιμέτωποι με προβλήματα που δεν μας επηρεάζουν άμεσα. Ωστόσο, το να απαντήσουμε με τη φράση “Δεν είναι δικό μου πρόβλημα”, μπορεί να μας κάνει να φανούμε αδιάφοροι, αντιπαθείς ή ακόμα και αγενείς.

Φυσικά, δεν είναι ρεαλιστικό – ούτε υγιές – να επωμιζόμαστε όλα τα προβλήματα των άλλων. Υπάρχει, όμως, διαφορά ανάμεσα στη θέσπιση ορίων και στην απόρριψη των ανησυχιών κάποιου χωρίς δεύτερη σκέψη.

Αντί για μια απότομη απάντηση, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε φράσεις όπως:“Λυπάμαι που περνάτε κάτι τέτοιο” ή “Θα ήθελα να βοηθήσω, αλλά δεν νομίζω ότι είμαι το κατάλληλο άτομο για αυτό”.

Αυτές οι εναλλακτικές εκφράζουν ενσυναίσθηση και σεβασμό, ενώ ταυτόχρονα είστε ειλικρινείς σχετικά με τα όριά σας.

Θυμηθείτε, η καλοσύνη δεν κοστίζει τίποτα — αλλά μπορεί να σημαίνει τα πάντα για κάποιον που περνάει δύσκολα.

“Δεν με νοιάζει”

Αυτή μπορεί να είναι η πιο αθώα φράση στην επιφάνεια, αλλά ενέχει τον κίνδυνο να ακουστεί εξαιρετικά αγενής.

Όταν λέμε “Δεν με νοιάζει”, συχνά μπορεί να ερμηνευτεί ως αδιαφορία ή έλλειψη ενδιαφέροντος για τα συναισθήματα ή την κατάσταση του άλλου. Μπορεί να μας κάνει να φαινόμαστε ψυχροί ή απρόσιτοι.

Ας το παραδεχτούμε, όμως — υπάρχουν στιγμές που πραγματικά δεν έχουμε ισχυρή άποψη για κάτι, και αυτό είναι απολύτως εντάξει. Το θέμα είναι πώς εκφράζουμε αυτό το συναίσθημα.

Αντί να πείτε ωμά “Δεν με νοιάζει”, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε φράσεις όπως:“Είμαι εντάξει με ό,τι αποφασίσετε” ή “Η επιλογή σας μετράει για εμένα”. Αυτές οι εναλλακτικές εξακολουθούν να εκφράζουν τη μη εμπλοκή σας, αλλά με έναν τρόπο που είναι πιο ευγενικός και προσεκτικός.

Στο τέλος της ημέρας, όλα έχουν να κάνουν με το να φερόμαστε στους άλλους με καλοσύνη και σεβασμό, ακόμα και στις πιο απλές, καθημερινές μας αλληλεπιδράσεις. Άλλωστε, τα λόγια έχουν δύναμη – ας τα χρησιμοποιούμε με σύνεση.

Tip: Παρατηρήστε πώς αντιδρούν οι άλλοι

Στη μεγάλη εικόνα των πραγμάτων, όλοι προσπαθούμε απλώς να συνδεθούμε και να επικοινωνήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά ακόμη και με τις καλύτερες προθέσεις, μπορεί να σκοντάψουμε και να φανούμε, χωρίς να το θέλουμε, αγενείς. Αν αναγνωρίσετε κάποιες από αυτές τις φράσεις στον δικό σας λόγο, μην είστε αυστηροί με τον εαυτό σας.

Η επίγνωση είναι το πρώτο βήμα προς την αλλαγή. Προσπαθήστε να αντικαταστήσετε αυτές τις εκφράσεις με πιο ενσυναισθητικές εναλλακτικές.

Παρατηρήστε πώς αντιδρούν οι άλλοι. Θα διαπιστώσετε διαφορά, όχι μόνο στον τρόπο που γίνονται δεκτά τα λόγια σας, αλλά και στην ποιότητα των σχέσεών σας.

Δεν είναι ανάγκη να είμαστε προσεκτικοί σε κάθε συνομιλία, αλλά για το να καλλιεργούμε μια αίσθηση σεβασμού και κατανόησης. Σε έναν κόσμο όπου η κακή επικοινωνία είναι συνηθισμένο φαινόμενο, αυτό μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά.

Σκεφτείτε, λοιπόν, αυτό το άρθρο ως μια απαλή υπενθύμιση προς την ενσυνείδητη επικοινωνία.

Είναι ένα ταξίδι, όχι ένας προορισμός. Και θυμηθείτε: τα λόγια σας έχουν τη δύναμη είτε να χτίσουν γέφυρες είτε να υψώσουν τείχη. Επιλέξτε τα με σοφία.

Ο John C. Maxwell είπε κάποτε: “Οι άνθρωποι μπορεί να ακούν τα λόγια σας, αλλά νιώθουν τη στάση σας”. Ας φροντίσουμε η στάση μας να ευθυγραμμίζεται με την καλοσύνη, τον σεβασμό και την κατανόηση.

Ήρθε η ώρα να καταβάλουμε συνειδητή προσπάθεια ώστε τα λόγια μας να εκφράζουν όχι μόνο αυτό που εννοούμε, αλλά και το πώς νιώθουμε για τους ανθρώπους στους οποίους απευθυνόμαστε.

Ας συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση και ας προάγουμε όλοι μαζί μια καλύτερη, ουσιαστικότερη επικοινωνία. Γιατί στο τέλος της ημέρας, δεν έχει σημασία μόνο τι λέμε – αλλά πώς το λέμε.

ΠΗΓΗ enikos.gr