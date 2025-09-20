Πώς να κρατήσετε το άγχος της δουλειάς μακριά από την προσωπική σας ζωή

Ακόμα κι αν αγαπάτε τη δουλειά σας, δεν παύει να είναι… δουλειά. Και πολλές φορές, οι σκέψεις γύρω από αυτήν δεν σταματούν όταν κλείνετε τον υπολογιστή.

Το μυαλό συνεχίζει να «τρέχει», με αποτέλεσμα να μην απολαμβάνετε πλήρως τις στιγμές που πραγματικά σας ανήκουν όπως ένα δείπνο με φίλους, ένα χαλαρό βράδυ στο σπίτι ή τις διακοπές που περιμένατε όλο τον χρόνο.



Αν νιώθετε ότι, παρά την προσπάθειά σας, δεν μπορείτε να αποσυνδεθείτε, δεν είστε μόνες. Το να πατήσουμε το κουμπί «κλείσιμο» στο τέλος της ημέρας δεν είναι πάντα τόσο απλό όσο ακούγεται.



Κάπου εδώ έρχεται η μέθοδος STOP, μια απλή αλλά αποτελεσματική πρακτική που υπόσχεται να επαναφέρει την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική σας ζωή σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Τι είναι η μέθοδος STOP;

Η μέθοδος STOP, όπως την προτείνει ο career expert Dan Bruce στο Today.com, αποτελείται από τέσσερα απλά βήματα που σας βοηθούν να αφήσετε πίσω σας τη μέρα και να μεταβείτε πιο ομαλά από το mode δουλειάς στο mode ζωής. Δεν χρειάζονται παραπάνω από μερικά λεπτά, αλλά η διαφορά που θα νιώσετε είναι εντυπωσιακή.



Τα τέσσερα βήματα είναι:

S – Shut down ritual: Ολοκληρώστε ένα τελετουργικό κλεισίματος

T – Track your wins: Καταγράψτε τις επιτυχίες της ημέρας

O – Offload mentally: Απελευθερώστε το μυαλό σας

P – Plug into the present: Συνδεθείτε με την παρούσα στιγμή

Πώς εφαρμόζεται η μέθοδος στην πράξη:



S: Shut down ritual – Ολοκληρώστε ένα τελετουργικό κλεισίματος

Όπως το σώμα μας χρειάζεται μια βραδινή ρουτίνα για να χαλαρώσει, έτσι και το μυαλό μας χρειάζεται ένα «σήμα» ότι η δουλειά τελείωσε. Μπορεί να είναι κάτι απλό:

Κλείστε όλες τις ανοιχτές καρτέλες και σημειώστε τις εκκρεμότητες της επόμενης μέρας

Καθαρίστε το γραφείο σας

Απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις από Slack ή Teams

Πείτε δυνατά στον εαυτό σας: «Η μέρα ολοκληρώθηκε»

Αυτός ο μικρός συμβολισμός βοηθά τον εγκέφαλό σας να μεταβεί από το εργασιακό στρες στη χαλάρωση.



T: Track your wins – Καταγράψτε τις επιτυχίες σας

Πολύ συχνά τελειώνουμε τη μέρα εστιάζοντας σε όσα δεν προλάβαμε. Αυτό, μακροπρόθεσμα, μπορεί να πλήξει την αυτοπεποίθησή μας. Αντιστρέψτε το μοτίβο με μια συνειδητή υπενθύμιση των μικρών (ή και μεγάλων) επιτυχιών της ημέρας:

Σημειώστε 2-3 πράγματα που πήγαν καλά

Ανατρέξτε σε θετικά σχόλια ή email

Δημιουργήστε έναν φάκελο με feedback που σας ενδυναμώνει

Με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνετε τη μέρα με αίσθηση πληρότητας — και όχι με το άγχος ότι «δεν κάνατε αρκετά».

O: Offload mentally – Απελευθερώστε το μυαλό σας

Το να κλείσετε τον υπολογιστή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα σταματήσατε να σκέφτεστε τη δουλειά. Το μυαλό συνεχίζει να «τρέχει» — και αυτό είναι που μας εξουθενώνει.

Δοκιμάστε ένα «mental dump» – Αφήστε στην άκρη ό,τι σας βαραίνει:

Γράψτε όλες τις σκέψεις ή τις εκκρεμότητες που σας βαραίνουν

Ηχογραφήστε τις ως φωνητικό μήνυμα στον εαυτό σας

Δημιουργήστε μια λίστα «να τα αφήσω πίσω μου σήμερα»

Αυτό το βήμα λειτουργεί σαν αποσυμπίεση για τον εγκέφαλο και βοηθά να κάνετε πραγματικά χώρο για τον εαυτό σας.

P: Plug into the present – Συνδεθείτε με την παρούσα στιγμή

Το τελευταίο βήμα είναι ίσως το πιο σημαντικό. Μην εστιάζετε μόνο στο πώς θα φύγετε από τη δουλειά, αλλά στο πού θα πάτε μετά.