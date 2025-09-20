Πτώση δέντρου: «Νομίζαμε πως πέθανε η γυναίκα, έβγαζε αίμα από το στόμα»

Στο νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ νοσηλεύεται μια γυναίκα που τραυματίστηκε όταν δέντρο έπεσε ξαφνικά στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο Μοναστηράκι, το πρωί του Σαββάτου, 20 Σεπτεμβρίου 2025. Μαζί της τραυματίστηκε ελαφρά και ένας άνδρας, ο οποίος υπέστη εκδορές στην πλάτη.

Η γυναίκα βρισκόταν έξω από την εκκλησία της Αγίας Ειρήνης μαζί με τα παιδιά της τη στιγμή που έπεσε το δέντρο. Αμέσως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

«Πριν από έναν μήνα είχαν ενημερωθεί οι Αρχές, αλλά δεν έκαναν τίποτα», αναφέρει επιχειρηματίας της περιοχής στο newsit.gr.«Πριν από έναν μήνα είχε πέσει ένα κλαρί και πήγε να πετύχει δύο τουρίστες χωρίς όμως να τραυματίζεται κανείς είχαν ειδοποιηθεί οι αρμόδιες αρχές αλλά κανείς δεν είχε κάνει κάτι», λέει ο επιχειρηματίας και συνεχίζει:«Σήμερα έπεσε και χτύπησαν δύο άνθρωποι η κυρία ήταν μαζί με τα παιδιά τους έξω από την εκκλησία, νομίζαμε πως πέθανε η γυναίκα την είδαμε να βγάζει αίμα από το στόμα, ήρθε το ΕΚΑΒ και την πήρε».