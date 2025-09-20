Πάτρα: Αιφνίδιος θάνατος 53χρονου -Κατέρρευσε στη δουλειά του

Ακόμη μια τραγωδία στην Πάτρα με τον ξαφνικό θάνατο ενός 53χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» από την εργασία του.

Το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα στην Αστυνομία από το νοσοκομείο, ενώ ο άτυχος άνδρας είχε φτάσει νωρίτερα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από τον χώρο εργασίας του.

Το Γ΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών ανέλαβε τη σχετική προανάκριση, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου.