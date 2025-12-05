Οι περιοχές που θα επηρεάσει τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία Byron

Η πρόγνωση του καιρού για Σαββάτο και Κυριακή

Ο καιρός βελτιώνεται σταδιακά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αν και ο κίνδυνος από την κακοκαιρία Byron που έπληξε την Ελλάδα χθες και σήμερα Παρασκευή δεν έχει ακόμη περάσει. Ήδη από το βράδυ της Παρασκευής οι βροχές έχουν μειωθεί και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (6/12) αναμένεται να περιοριστούν κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και τα Δωδεκάνησα. Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει ότι τα φαινόμενα θα περιοριστούν μέχρι τις πρωινές ώρες στην Πιερία, την Ημαθία, την Πέλλα και τη Χαλκιδική. Ως το μεσημέρι του Σαββάτου προβλέπονται φαινόμενα στα Δωδεκάνησα νότια της Σάμου.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται για το Σάββατο άστατος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια - παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Η πορεία της κακοκαιρίας Byron Μεγάλα ύψη βροχής κατά τόπους άφησε η κακοκαιρία Byron όπως φαίνεται από τα δεδομένα του ευρωπαϊκού γεωστατικού μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12 σε συνδυασμό με αυτά του δικτύου του meteo.gr. Είναι εμφανείς οι ισχυρές βροχοπτώσεις που καταγράφονται στην Αττική από το μεσημέρι της Πέμπτης καθώς και η ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα στην Αττική από το βράδυ της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής. Επίσης, φαίνεται η εντυπωσιακή γραμμή καταιγίδων που σάρωσε τη Θάλασσα Κυθήρων και το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο.