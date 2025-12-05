Ένταση στο αγροτικό μπλόκο της Κάτω Αχαΐας- ΙΧ συγκρούστηκε με οχήματα και λίγο έλειψε να παρασύρει πεζούς και μία αστυνομικό

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (5/12), όταν οδηγός ΙΧ προσπάθησε να περάσει από το μπλόκο των αγροτών στην παλιά εθνική οδό Πατρών–Πύργου.

Στην προσπάθειά του να το «σπάσει», χτύπησε ορισμένα αυτοκίνητα και παραλίγο να παρασύρει πεζούς, ανάμεσά τους και μία αστυνομικό. Ο οδηγός διέφυγε και αναζητείται από την αστυνομία.

Νωρίτερα, οι αγρότες στα διόδια της Κάτω Αχαΐας είχαν κλείσει ξανά τόσο τον αυτοκινητόδρομο Πατρών–Πύργου όσο και την παλιά εθνική οδό. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι αγρότες της Αχαΐας συνεχίζουν να ενισχύουν τα μπλόκα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία σημεία συγκέντρωσης στο νομό: το μπλόκο της Κάτω Αχαΐας, ένα νέο μπλόκο στην Ιτέα με πάνω από 100 τρακτέρ, καθώς και το μπλόκο στην Αιγιάλεια, όπου οι αγρότες βγήκαν στη γέφυρα του Σελινούντα και έκλεισαν την Ολυμπία Οδό από τις 19:00 έως τις 20:00.

Στόχος των αγροτών είναι να πραγματοποιήσουν μια μεγάλη, ενιαία, μαζική κινητοποίηση από όλη την Αχαΐα. Από αύριο στις κινητοποιήσεις μπαίνουν και οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, με μπλόκο στον κόμβο Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό, ενώ και οι αγρότες της Βόνιτσας αναμένεται να κινηθούν προς τα διόδια του Ακτίου.