Ευελπίδων: Ηλικιωμένος πέθανε μέσα στην αίθουσα - Δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία

Ο 84χρονος άφησε την τελευταία του πνοή λίγο πριν την ανακοίνωση της απόφασης

Ένας ηλικιωμένος που δικαζόταν για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων σήμερα (5/12) το πρωί, κατέρρευσε μέσα στην αίθουσα.

 Ο 84χρονος άφησε την τελευταία του πνοή λίγο πριν την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης.

  Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας κατέρρευσε σε διακοπή της δίκης και δεν υπήρξε χρόνος ούτε για να χρησιμοποιηθεί ο απινιδωτής που υπάρχει στα δικαστήρια.

Οι Αρχές των δικαστηρίων αμέσως ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, αλλά ο 84χρονος είχε ήδη φύγει από τη ζωή.

