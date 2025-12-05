Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αιγιάλεια: Οι αγρότες έκλεισαν την εθνική στη γέφυρα Σελινούντα

Δείτε φωτό και βίντεο

Οι αγρότες της Αιγιάλειας προχώρησαν σε κινητοποίηση στη γέφυρα του Σελινούντα, κλείνοντας τον δρόμο και στη συνέχεια μπήκαν πεζοί στην Ολυμπία Οδό.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η κυκλοφορία εκτρέπεται στην Παλαιά Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα, από τον κόμβο Ανατολικού Αιγίου μέχρι τον κόμβο Δυτικού Αιγίου, λόγω της κινητοποίησης.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αιγιάλεια Αγρότες Κινητοποίηση Μπλόκα

