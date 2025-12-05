Το πιο χριστουγεννιάτικο τραμ της Ευρώπης κυκλοφορεί στην Ελλάδα

Η Αθήνα έχει ήδη μπει σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, με τα πρώτα στολισμένα αυτοκίνητα αλλά και ορισμένα μέσα μεταφοράς να κάνουν την εμφάνισή τους.

Το απόγευμα της προηγούμενης Πέμπτης άναψε επίσημα το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος, σηματοδοτώντας με λαμπερό τρόπο την έναρξη της γιορτινής περιόδου, περίπου έναν μήνα πριν κλείσει το 2025.

Πέρα όμως από τον κλασικό, σταθερό στολισμό της πόλης, υπάρχει και ο «κινητός» στολισμός: υπάρχει ένα τραμ που φέρει τα δικά του χριστουγεννιάτικα λαμπάκια και είναι το πιο Χριστουγεννιάτικο τραμ της Ευρώπης.