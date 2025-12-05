Ιταλία: Αθωώθηκε για τη δολοφονία του γείτονά του, καθώς ο τελευταίος προσπάθησε να γκρεμίσει το σπίτι του με εκσκαφέα

Σοκαριστική υπόθεση

Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Ιταλία η υπόθεση του 54χρονου τεχνίτη Σάντρο Μουνιάι, ο οποίος στις 5 Ιανουαρίου 2023, κοντά στο Αρέτσο της κεντρικής Ιταλίας, πυροβόλησε και σκότωσε τον γείτονά του, που προσπάθησε να γκρεμίσει το σπίτι του με εκσκαφέα. Το τραγικό γεγονός συνέβη ενώ η οικογένεια του Μουνιάι γευόταν παραδοσιακά φαγητά, παραμονή των Θεοφανείων. Ο γείτονας, Γκεζίμ Ντόντολι, είχε αρχικά καταστρέψει μερικά αυτοκίνητα σε διπλανή πλατεία και στη συνέχεια προχώρησε στο σπίτι του τεχνίτη, γκρεμίζοντας μέρος του τοίχου.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Il tribunale di Arezzo ha assolto in primo grado Sandro Mugnai, l'artigiano che due anni fa sparò e uccise un vicino di casa che con una ruspa gli stava demolendo la casa. Per i giudici fu legittima difesa. <a href="https://t.co/DGvCAw0b4H">pic.twitter.com/DGvCAw0b4H</a></p>— Tg3 (@Tg3web) <a href="https://twitter.com/Tg3web/status/1997017880849006868?ref_src=twsrc%5Etfw">December 5, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο 54χρονος πήρε το κυνηγετικό του όπλο, βγήκε από το σπίτι και πυροβόλησε προς την κατεύθυνση του εκσκαφέα δολοφονώντας τον Ντόντολι. Σύμφωνα με την εισαγγελία, η αντίδραση του δράστη ήταν «βιαστική και υπερβολική» διότι, παρά την ακραία κατάσταση, «θα μπορούσε να αποφευχθεί η συγκεκριμένη τραγική εξέλιξη». Το εφετείο του Αρέτσο, όμως, αποφάνθηκε ότι επρόκειτο για νόμιμη άμυνα, λαμβάνοντας υπόψη -με τον τρόπο αυτό- τα κύρια σημεία της υπερασπιστικής γραμμής των συνηγόρων του Σάντρο Μουνιάι.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">A CASA L’UOMO AREZZO, UCCISO VICINO DI CASA GLI STAVA DEMOLENDO CASA CON RUSPA, 5/01 GENNAIO GIP CONFERMATO ARRESTO X SANDRO MUGNAI, NON ESSENDOCI PERICOLO FUGA NO MISURE CAUTELARI MUGNAI REAGITO SPARANDO 5COLPI FUCILE CONTRO ALBANESE DODOLI: RUGGINI QUESTIONI TUBATURE <a href="https://t.co/x0goPYvw9K">pic.twitter.com/x0goPYvw9K</a></p>— damiano (@Damianodanny1) <a href="https://twitter.com/Damianodanny1/status/1612791220056498178?ref_src=twsrc%5Etfw">January 10, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>