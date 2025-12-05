Ιταλία: Αθωώθηκε για τη δολοφονία του γείτονά του, καθώς ο τελευταίος προσπάθησε να γκρεμίσει το σπίτι του με εκσκαφέα

Σοκαριστική υπόθεση
Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Ιταλία η υπόθεση του 54χρονου τεχνίτη Σάντρο Μουνιάι, ο οποίος στις 5 Ιανουαρίου 2023, κοντά στο Αρέτσο της κεντρικής Ιταλίας, πυροβόλησε και σκότωσε τον γείτονά του, που προσπάθησε να γκρεμίσει το σπίτι του με εκσκαφέα.
Το τραγικό γεγονός συνέβη ενώ η οικογένεια του Μουνιάι γευόταν παραδοσιακά φαγητά, παραμονή των Θεοφανείων. Ο γείτονας, Γκεζίμ Ντόντολι, είχε αρχικά καταστρέψει μερικά αυτοκίνητα σε διπλανή πλατεία και στη συνέχεια προχώρησε στο σπίτι του τεχνίτη, γκρεμίζοντας μέρος του τοίχου.
Ο 54χρονος πήρε το κυνηγετικό του όπλο, βγήκε από το σπίτι και πυροβόλησε προς την κατεύθυνση του εκσκαφέα δολοφονώντας τον Ντόντολι.
Σύμφωνα με την εισαγγελία, η αντίδραση του δράστη ήταν «βιαστική και υπερβολική» διότι, παρά την ακραία κατάσταση, «θα μπορούσε να αποφευχθεί η συγκεκριμένη τραγική εξέλιξη».
Το εφετείο του Αρέτσο, όμως, αποφάνθηκε ότι επρόκειτο για νόμιμη άμυνα, λαμβάνοντας υπόψη -με τον τρόπο αυτό- τα κύρια σημεία της υπερασπιστικής γραμμής των συνηγόρων του Σάντρο Μουνιάι.
Σημειώνεται ότι οι δικηγόροι του έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον τρόμο που ένιωσε η οικογένεια του μεσήλικα τεχνίτη, στον άμεσο κίνδυνο που διέτρεξε και στο ότι όλα διαδραματίστηκαν σε ώρα κατά την οποία όλη η περιοχή δεν ήταν επαρκώς φωτισμένη.
