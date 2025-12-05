Τρίκαλα: Υπερχείλισε ο Πηνειός λόγω της κακοκαιρίας

Δείτε φωτό
Ο Πηνειός ποταμός, εξαιτίας του τεράστιου όγκου νερού από την κακοκαιρία, υπερχείλισε, ξεπερνώντας τα αναχώματα στο Βαλομάνδρι και τα Ρογκια, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν τα γύρω χωράφια.
Σύμφωνα με το trikalaola.gr, στο σημείο βρέθηκε πριν λίγο η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χρύσα Ντιντή, η οποία πραγματοποιεί αυτοψίες στην πληγείσα περιοχή.
