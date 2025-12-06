ΗΠΑ και Ουκρανία εκτιμούν ότι κάθε πρόοδος προς την ειρήνη εξαρτάται πλέον από τη Ρωσία

Σε κλίμα έντονων μαχών και νέων ρωσικών επιθέσεων που στοχεύουν την περιοχή του Κιέβου, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία υπογραμμίζουν ότι καμία διπλωματική πρόοδος δεν είναι εφικτή χωρίς σαφή δέσμευση από τη Ρωσία.

Μετά τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών στη Φλόριντα, την Παρασκευή (05.12.2025), το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ συνοψίζει τη κοινή θέση: κάθε «πραγματική» πρόοδος προς μια συμφωνία για την Ουκρανία θα εξαρτηθεί από τη βούληση της Ρωσίας να δεσμευτεί σοβαρά υπέρ μιας διαρκούς ειρήνης, ξεκινώντας από μέτρα αποκλιμάκωσης και τον τερματισμό της βίας.

Αμερικανοί διπλωμάτες διευκρινίζουν ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στα αποτελέσματα της συνάντησης στη Μόσχα, με το Κίεβο να επαναβεβαιώνει ότι κάθε λύση οφείλει να προστατεύει την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της χώρας.

Ένα αμερικανικό σχέδιο σε διαρκή αναθεώρηση

Το Σάββατο, οι αντιπροσωπείες θα συναντηθούν ξανά στη Φλόριντα. Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο επικεφαλής Ουκρανός διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ θα εργαστούν πάνω στο «πλαίσιο ρυθμίσεων ασφαλείας» και στις αποτρεπτικές δυνατότητες που θεωρούνται αναγκαίες για τη μελλοντική σταθερότητα. Στις συνομιλίες, που διεξάγονται κοντά στο Μαϊάμι, συμμετέχουν επίσης ο Τζάρεντ Κούσνερ από την αμερικανική πλευρά και ο στρατηγός Αντρίι Χνάτοφ από το Κίεβο.

Από τότε που παρουσιάστηκε το αμερικανικό σχέδιο πριν από σχεδόν τρεις εβδομάδες, πολλοί γύροι διαβουλεύσεων πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη και στη Φλόριντα ώστε να αναθεωρηθούν σημεία που θεωρήθηκαν υπερβολικά ευνοϊκά προς τη Μόσχα από την Ουκρανία και ευρωπαϊκές χώρες.

Μια τροποποιημένη εκδοχή του σχεδίου παραδόθηκε την Τρίτη στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Μόσχα των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Το Κρεμλίνο κάνει λόγο για «πρόοδο», αλλά παραδέχεται ότι απαιτείται ακόμη πολύς δρόμος για μια συνολική διευθέτηση της σύγκρουσης που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, χαιρέτισε μια «θερμή» ατμόσφαιρα και τόνισε τη χρησιμότητα της συμμετοχής του Κούσνερ, κάνοντας λόγο για μια «πραγματικά φιλική συζήτηση» με τους Αμερικανούς απεσταλμένους.

Οι διπλωματικές διεργασίες εξελίσσονται ενώ η Ρωσία εντείνει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η περιφέρεια του Κιέβου δέχθηκε νέα «μαζική» επίθεση με drones και πυραύλους, με τουλάχιστον τρεις τραυματίες σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Σχεδόν σε όλη τη χώρα εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα υποστηρίζει ότι αναχαίτισε 116 ουκρανικά drones πάνω από το έδαφός της. Στην ανατολή, ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε την κατάληψη της Μπεζιμέννε, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπου συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες.