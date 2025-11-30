Ουκρανία: Οι συζητήσεις ήταν «παραγωγικές» παρότι «μένει ακόμη δουλειά» να γίνει λένε οι ΗΠΑ

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι συζητήσεις στη Φλόριντα με την ουκρανική αντιπροσωπεία ήταν "παραγωγικές" παρότι "μένει ακόμη δουλειά" που πρέπει να γίνει στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων σήμερα ήταν "πολύ παραγωγική", δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ εξέφρασε ικανοποίηση για τις "παραγωγικές και επιτυχείς" διαπραγματεύσεις.

Νωρίτερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι συνομιλίες με την ουκρανική αντιπροσωπεία έχουν στόχο να "ανοίξουν τον δρόμο" σε μια κυρίαρχη Ουκρανία.

"Δεν πρόκειται απλά για τον τερματισμό του πολέμου. Πρόκειται για το άνοιγμα ενός δρόμου προκειμένου να καταστεί δυνατό η Ουκρανία να μείνει κυρίαρχη, ανεξάρτητη και σε ευημερία", δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατά την έναρξη της συνάντησης.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε από την πλευρά του ότι θέλει να συζητήσει με τους Αμερικανούς για την ασφάλεια της Ουκρανίας και την ανοικοδόμηση της χώρας. Σε μήνυμα στην πλατφόρμα Χ, ο Ουμέροφ πρόσθεσε ότι η αντιπροσωπεία του έχει ως αποστολή "να εγγυηθεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας".

Το Κίεβο δηλώνει ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ "άρχισαν καλά" σε "ζεστή ατμόσφαιρα"

Οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία "ξεκίνησαν καλά" και διεξάγονται σε "ζεστή ατμόσφαιρα", δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υφυπουργός Εξωτερικών Σέρχι Κισλίτσια.

"Ήταν μια καλή αρχή της συνάντησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πολύ ενδιαφέρουσα και μέχρι στιγμής εποικοδομητική. Ζεστή ατμόσφαιρα, ευνοϊκή για ένα πιθανό προοδευτικό αποτέλεσμα", έγραψε ο Σέρχι Κισλίτσια στην πλατφόρμα Χ εξαίροντας τη "σπουδαία ηγετική ικανότητα" του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ξεκίνησε η συνάντηση της ουκρανικής αντιπροσωπείας με υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους στη Φλόριντα - Το Κίεβο λέει ότι εργάζεται για "πραγματική ειρήνη"

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ουκρανική αντιπροσωπεία και υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΠΑ ξεκίνησαν σήμερα στη Φλόριντα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, με αντικείμενο το αμερικανικό σχέδιο που έχει στόχο να τεθεί τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές υπό την ηγεσία του Ρουστέμ Ουμέροφ και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συνοδεία του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, του Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και του γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ, του Τζάρεντ Κούσνερ, ξεκίνησαν τη συνάντηση γύρω στις 10:10 τοπική ώρα (17:10 ώρα Ελλάδας).

Οι συνομιλίες ανάμεσα σε αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ουκρανίας για μια ειρηνευτική συμφωνία ώστε να τελειώσει ο πόλεμος του Κιέβου με τη Ρωσία βρίσκονται σε εξέλιξη, δήλωσε ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ.

«Έχουμε ξεκάθαρες οδηγίες και προτεραιότητες: να περιφρουρήσουμε τα ουκρανικά συμφέροντα, να διασφαλίσουμε έναν ουσιαστικό διάλογο και να προχωρήσουμε στη βάση της προόδου που επιτεύχθηκε στη Γενεύη», έγραψε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου, στην πλατφόρμα X.

«Εργαζόμαστε προκειμένου να διασφαλίσουμε πραγματική ειρήνη για την Ουκρανία και αξιόπιστες, μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας».